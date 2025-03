NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 9,30 Euro auf "Overweight" belassen. Der volumengewichtete Dreimonatsdurchschnittskurs der ProSiebenSat.1-Aktie als Basis der angekündigten Kaufofferte von MFE liege bei rund 5,75 Euro, schrieb Analyst Daniel Kerven in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er liege damit klar unter dem jüngsten Xetra-Schluss und werde damit nicht auf große Akzeptanz stoßen. Die 30-Prozent-Hürde dürften die Italiener aber nehmen. Kerven rechnet mit "schleichender Kontrollübernahme" durch MFE./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 06:20 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000PSM7770