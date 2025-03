Sliema, Malta, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -Soft2Bet (http://www.soft2bet.com/) veröffentlichte heute einen exklusiven Film, der von der inspirierenden achtjährigen Reise seines Gründers und CEOs, Uri Poliavich, und seines Teams von Branchenpionieren handelt. Der Film zeigt ihre Vision und ihren innovativen Weg, der die Zukunft des Unternehmens prägt, und veranschaulicht, wie Poliavich den geschäftlichen Erfolg vorantreibt und sich gleichzeitig für Bildungs- und philanthropische Initiativen einsetzt. Die Handlung unterstreicht Poliavichs Motto, dass "Wohltätigkeit das Geschäft antreibt".Uri Poliavich merkte dazu an: "Ich erinnere mich am meisten an das Gefühl des Hungers, nicht nur an den Hunger als Kind, sondern an den Hunger, das eigene Leben zu verändern."Vor acht Jahren begann Soft2Bet in einem bescheidenen Büro, bevor es sich schnell zu einem internationalen Unternehmen mit Hauptsitz in Malta entwickelte. Ursprünglich eine B2C-Marke, die auf Lösungen von Drittanbietern angewiesen war, entwickelte sich das Unternehmen schnell weiter, entwickelte eigene Technologien und wurde zu einem weltweit führenden Anbieter von B2C- und B2B-Diensten. Heute verwaltet Soft2Bet mehrere Premium-Marken und besitzt weltweit über 16 Lizenzen.Innovation, Plattformentwicklung und Motivations-Engineering bilden den Kern der DNA des Unternehmens und prägen die Entwicklung der Motivational Engineering Gaming Application (MEGA). MEGA hat sich zu einer branchenführenden Gamification-Lösung entwickelt, die Unterhaltung und Nutzerbindung im Glücksspielsektor neu definiert.Hungrig nach Veränderung, wie geschaffen, um zu führenPoliavich erinnert sich an seine Erziehung in der Sowjetukraine und sieht seinen Drang zu sinnvollen Veränderungen als Katalysator für die Mission von Soft2Bet. Seine Vision vereint Innovation und Zielsetzung und setzt kontinuierlich neue Maßstäbe in der Branche. Poliavich erklärte: "In den letzten Jahren waren wir unglaublich erfolgreich und haben die innovativen Lösungen entwickelt, die unsere Kunden suchen. Wir werden weiterhin technologische Trends wie KI, Inhaltspräferenz und Algorithmen verfolgen, um unseren Marktanteil zu vergrößern und neue Kunden zu gewinnen."Dieses Engagement für kontinuierliche Verbesserungen hat den Erfolg von MEGA vorangetrieben und ermöglicht es den Betreibern, die Kundenbindung, das Engagement und die allgemeine Nutzererfahrung durch datengestützte Erkenntnisse und hochwertige Inhalte zu verbessern. Heute sind die schlüsselfertigen Lösungen von Soft2Bet auf allen aktiven globalen Märkten erfolgreich im Einsatz und leisten Pionierarbeit bei der Umgestaltung der iGaming-Landschaft.Soft2Bet: Geschäftsförderung durch Philanthropie und zielgerichtete SpendenAngetrieben von Leidenschaft und einer unvoreingenommenen Einstellung, weitet Poliavich das Unternehmertum auch auf die Philanthropie aus. Im Jahr 2020 gründete er, inspiriert von seiner Frau, die Yael Foundation, um die Bildungschancen in jüdischen Gemeinden zu verbessern. Die Stiftung unterstützt über 100 Bildungsprojekte, darunter Kindergärten, Sonntagsschulen und spezielle Bildungsinitiativen in 37 Ländern, die sich auf 13.500 Kinder in aller Welt auswirken.Soft2Bet hat seine Vision weiter ausgebaut und mit Soft2Bet Invest einen 50-Millionen-Dollar-Fonds aufgelegt, der auf wachstumsstarke und reife Unternehmen im iGaming- und Casual-Gaming-Sektor abzielt, die fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), einzigartige Methoden zur Traffic-Generierung und Innovationen im Bereich der Benutzerfreundlichkeit einsetzen und damit Soft2Bets Engagement für Innovation und soziale Verantwortung unterstreichen.Informationen zu Soft2BetSoft2Bet ist ein führender Anbieter von schlüsselfertigen iGaming-Lösungen, der hochwertige Produkte und Dienstleistungen für Online-Glücksspielbetreiber liefert. Das Unternehmen ist bekannt für seine Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), die nachweislich die Mitarbeiterbindung und das Engagement verbessert. Soft2Bet hat zahlreiche erfolgreiche iGaming-Marken entwickelt und verfügt über mehr als 16 weltweite Lizenzen.Informationen zur Yael FoundationDie YAEL FOUNDATION wurde 2020 von den jüdischen Philanthropen Yael und Uri Poliavich gegründet. Sie stützen sich dabei auf ihre Vision von der weltweiten jüdischen Gemeinschaft als einer Familie, die durch gemeinsame Werte und die Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung verbunden ist.Quelle: https://www.reuters.com/plus/the-yael-foundation-a-commitment-to-culture-and-innovationFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2650833/Soft2Bet_New_Film.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/soft2bet-blickt-in-einem-neuen-film-mit-ceo-uri-poliavich-auf-acht-jahre-fuhrung-und-philanthropie-zuruck-302412604.htmlPressekontakt:Soft2Bet,press.office@soft2bet.com,+357 955 64 211Original-Content von: Soft2Bet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178898/5999940