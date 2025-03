Wien/Stuttgart (ots) -- Der Bericht von Bitpanda Technology Solutions zeigt, dass trotz des wachsenden Interesses von Privatkunden und institutionellen Kunden nur 19 % der in der EU ansässigen Finanzinstitute derzeit Krypto-Dienstleistungen anbieten- Die Banken unterschätzen die Nachfrage nach Kryptowährungen von Privatanlegern systematisch um mehr als 30 %.- Unternehmen fragen Krypto stärker nach als Privtanleger: 40 % sind bereits investiert, weitere 18 % stehen vor dem Markteintritt- Fast 50% der befragten Finanzinstitute mit einem Kryptoangebot nutzen White-Label-Lösungen oder planen dies zu tun.Eine neue Studie von Bitpanda Technology Solutions, die gemeinsam mit zeb Consulting erstellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass europäische Finanzinstitute die Nachfrage von Unternehmen und Privatanlegern nach Kryptowährungen deutlich unterschätzen. Die Studie basiert auf Daten von mehr als 10.000 Umfrageteilnehmern aus 13 europäischen Ländern. Die Studie ist eine der ersten, die die Akzeptanz von Kryptowährungen bei privaten und institutionellen Anlegern in ganz Europa umfassend untersucht - und diese Ergebnisse mit den Einschätzungen und Plänen von Finanzinstituten vergleicht.Die Analyse der Umfragedaten zeigt, dass sowohl Privatanleger (27 %) als auch Unternehmensanleger (56 %) weitgehend darin übereinstimmen, dass Kryptowährungen in den nächsten drei Jahren an Bedeutung gewinnen werden. Darüber hinaus sind mehr als 16 % der Privatanleger und mehr als 40 % der Unternehmensanleger bereits in Kryptowährungen investiert, und weitere 12 % bzw. 18 % planen einen baldigen Einstieg in den Markt.Trotz der steigenden Nachfrage schätzen die befragten Finanzinstitute nur 19 % ihrer Kunden als stark an Kryptowährungen interessiert ein - und unterschätzen damit die tatsächliche Akzeptanz bei Privatanlegern um mehr als 30 %. Daraus ergibt sich eine klare Chance für alle, die bereit sind, auf die steigende Nachfrage zu reagieren.Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda, kommentierte: "Die Daten sprechen eine klare Sprache: Sowohl Geschäfts- als auch Privatanleger sind bereit für Krypto, und sie erwarten sichere, regulierte Wege zur Teilnahme. Finanzinstitute, die die Integration von Krypto-Diensten hinauszögern, riskieren, Einnahmen an die Konkurrenz oder an Fintechs zu verlieren. Mit der europäischen MiCAR-Regulierung, die für Klarheit sorgt, ist jetzt die Zeit zum Handeln gekommen."Europäische Finanzinstitute beginnen, die steigende Nachfrage nach Krypto langsam zu erkennen: 18 % der Befragten planen, ihr Krypto-Angebot auszubauen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Kryptoüberweisungen. Das ist zwar ein positives Signal für die Branche, zeigt aber auch: Im Vordergrund steht lediglich die Erhöhung der verwalteten Vermögen (AUM) durch zusätzlichen Krypto-Zahlungsverkehr aber nicht die wachsende Nachfrage von Privatkunden an echten Krypto-Produkten in den Mittelpunkt stellt.Dieser begrenzte Spielraum für die Einführung ist auf Bedenken hinsichtlich des Reputationsrisikos (31 %), mangelndes Wissen im Unternehmen (21 %) und fehlende Ressourcen (14 %) zurückzuführen. Dieses Zögern steht in starkem Kontrast zum Verhalten von Geschäfts- und Privatanlegern, die Kryptowährungen viel schneller annehmen als von den Banken erwartet.Lukas Enzersdorfer-Konrad fuhr fort: "Fehlende Kenntnisse oder Ressourcen sind kein Hindernis für Institute, die ein Krypto-Angebot für ihre Kunden entwickeln wollen. Knapp 47% der befragten Finanzinstitute planen, Krypto-Dienstleistungen über einen White-Label-Partner wie Bitpanda Technology Solutions anzubieten. Finanzinstitute können so eine vollständig anpassbare Lösung in nur 6 Monaten anbieten. Unsere Technologie, Erfahrung und Fachwissen im Bereich Regulierung und Compliance sowie unsere Ressourcen - all das erschließt eine neue Einnahmequelle."Die Studie hebt auch hervor, dass Finanzinstitute zunehmend nach Partnerschaften mit regulierten Infrastrukturanbietern suchen, um die Lücke zwischen Nachfrage und der Verfügbarkeit von Angeboten zu schließen. Lösungen wie die von Bitpanda Technology Solutions ermöglichen es Banken und Fintechs, digitale Assets auf eine regulierte und sichere Weise anzubieten und die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen, ohne dass sie dafür eigene Lösungen von Grund auf aufbauen müssen.Mit der MiCAR-Regulierung haben die Finanzinstitute nun einen klaren Rahmen für die Integration digitaler Vermögenswerte. Dies stellt einen entscheidenden Wendepunkt für das traditionelle Finanzwesen dar und beseitigt viele der Hindernisse, die zuvor die Einführung verlangsamt haben. Die Studie zeigt, dass Banken, die sich nicht anpassen, Gefahr laufen, eine der am schnellsten wachsenden Anlageklassen in Europa zu verpassen.Methodik*Die Ergebnisse der Studie basieren sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Daten, einschließlich Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die sich im Voraus zur Teilnahme bereit erklärt haben. Insgesamt 10.227 Personen (über 7.000 Privatanleger und über 3.000 Unternehmensleiter) nahmen an zwei Umfragen teil, die zwischen dem 20.11.2024 und dem 04.02.2025 durchgeführt wurden. Die Befragten wurden in sieben europäischen Ländern (Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Schweden) befragt, um ihre Ansichten über den Kryptomarkt zu verstehen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle untersuchten Länder.Eine zusätzliche Umfrage und Interviews mit 40 hochrangigen Entscheidungsträgern aus großen europäischen Finanzinstituten wurden von Zeb Consulting durchgeführt.Über Bitpanda Technology SolutionsBitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. 