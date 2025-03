Düsseldorf (ots) -Zwei neue Smartphone-Modelle erweitern das Portfolio von POCOPOCO, eine besonders bei der jungen und technikbegeisterten Generation beliebte Technologiemarke, erweitert mit der POCO F7 Serie sein Smartphone-Portfolio. Das neue Flaggschiff-Duo, POCO F7 Ultra und POCO F7 Pro, kombiniert moderne Technologie mit hoher Leistung und Effizienz. Damit richtet sich POCO an eine breite Nutzergruppe und setzt auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit bleibt POCO seiner Mission treu, Hochleistungstechnologie zum außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten."Mit der POCO F7 Serie machen wir leistungsfähige Technologie noch zugänglicher", so Angus Ng, Head of Product Marketing bei POCO Global. "Erstmals bringen wir mit dem Ultra-Modell ein Smartphone auf den Markt, das innerhalb des POCO-Sortiments eine neue Leistungsstufe erreicht. Mit den Flaggschiff-Features der beiden neuen, erschwinglichen POCO-Modelle setzen wir neue Meilensteine, optimieren das Nutzererlebnis kontinuierlich weiter und bieten unseren Usern die Möglichkeit, ihr Potenzial in Arbeit, Gaming und Kreativität voll auszuschöpfen."Doppelte Power und PerformanceHerzstück des POCO F7 Ultra ist Qualcomms fortschrittlichster Flaggschiff-Chipsatz, die Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform. Basierend auf hochmoderner TSMCs 3nm-Prozesstechnologie sorgt sie für einen hohen Leistungssprung: Die CPU-Performance steigt um bis zu 45 Prozent, die GPU-Leistung um 44 Prozent[1] - und das bei einer deutlichen Reduzierung des Spitzenenergieverbrauchs um bis zu 52 Prozent für die CPU und 46 Prozent für die GPU[1]. Das POCO F7 Ultra erreicht einen AnTuTu-Score von 2.843.461[2] und unterstützt eine nahtlose Performance für verschiedene Anwendungen - sei es anspruchsvolles Gaming oder Multitasking.Darüber hinaus setzt das POCO F7 Ultra auf den von POCO entwickelten und erstmals eingesetzten Grafikchip VisionBoost D7, der im fortschrittlichen 12nm-Verfahren gefertigt wurde und eine optimierte visuelle Darstellung ermöglicht. Dank der Kombination aus Smart Frame Rate für nahtlose 120FPS[3], 2K Super Resolution[3] für hohe Klarheit und Game HDR[3] für sattere Kontraste wird das Spielerlebnis noch immersiver. Auch bei Videoinhalten optimiert die Dual-Core Visuals[4]-Technologie Auflösung, Bildraten und HDR-Qualität auf Plattformen wie YouTube und Netflix und sorgt für eine Detailvielfalt in verschiedenen Szenerien.Ergänzt wird die leistungsstarke Hardware durch Xiaomi HyperOS 2[5], das mit den drei Komponenten HyperCore, HyperConnect[6] und HyperAI[6] eine intelligente und reaktionsschnelle Performance sowie eine nahtlose plattformübergreifende Konnektivität ermöglicht. Die Integration von Google Gemini[7] unterstützt zusätzliche Assistenzfunktionen.Mit der Einführung der WildBoost Optimization 4.0-Technologie wird im Hintergrund das Zusammenspiel zwischen der Snapdragon 8 Elite Mobile Platform und dem VisionBoost D7-Chipsatz optimiert. Dabei profitieren die Nutzer*innen von nahtlosem Gameplay mit stabilen Bildraten, verbessertem Touch- und Tracking-Feedback sowie präziser Audiowiedergabe, insbesondere bei anspruchsvollen Games wie Genshin Impact in 2K Super Resolution und 120FPS. Dabei hält das Smartphone über eine Stunde hinweg eine hohe Performance aufrecht und übertrifft die nativen Einstellungen mit höheren Bildraten und optimierter Bildqualität. Gleichzeitig bleibt das Gerät auf einem effizienten Temperaturlevel[8].Effiziente Kühlung für hohe LeistungsanforderungenDas neue POCO F7 Pro wird durch den Snapdragon® 8 Gen 3-Chipsatz angetrieben, der eine ausgewogene Balance zwischen Leistung und Effizienz bietet. In Verbindung mit Xiaomi HyperOS 2[5] liefert das Smartphone eine reaktionsschnelle und stabile Performance in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Die WildBoost Optimization 4.0 unterstützt ein nahtloses Gameplay mit Smart Frame Rate von bis zu 120FPS[9], einschließlich Genshin Impact bei 90FPS.Um eine stabile Leistung auch bei hoher Beanspruchung zu gewährleisten, kommt die LiquidCool Technology 4.0 erstmals zum Einsatz, die das Smartphone auch bei intensiver Nutzung kühl hält. Das 3D-Dual-Channel-IceLoop-System mit einer 5400mm[2] großen Heatpipe trägt dazu bei, die Temperatur des SoCs um bis zu 3 Grad Celsius[10] zu senken. Dadurch bleibt das Gerät auch bei längeren Gaming-Sessions oder rechenintensiven Anwendungen wie Video-Editing und Multitasking leistungsfähig.Ausdauernde Power für nonstop ActionModerne Smartphones sind ständig im Einsatz, weshalb eine zuverlässige Akkuleistung entscheidend ist. Das POCO F7 Ultra verfügt über einen leistungsstarken 5.300mAh Akku, der in Kombination mit 120W HyperCharge[11] innerhalb von 34 Minuten[12] vollständig aufgeladen werden kann. Zusätzlich sorgt 50W Wireless HyperCharge[13] für komfortables kabelloses Laden. Der 6.000mAh Akku des POCO F7 Pro bietet in Verbindung mit 90W HyperCharge[11] ausdauernde Leistung für anspruchsvolle Aufgaben.Über die bloße Kapazität hinaus setzen beide POCO Modelle auf moderne Ladetechnologien, die Effizienz und Langlebigkeit maximieren. Der POCO Surge P3 Lade-Chipsatz und der POCO Surge G1 Akku-Chipsatz optimieren Ladegeschwindigkeit und Effizienz und tragen zur Verlängerung der Akkulebensdauer bei. Selbst nach 1.600 Ladezyklen behält der Akku noch über 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität[10]. Damit bieten beide POCO Smartphones eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung, selbst unter extremen Bedingungen wie sehr kalten Temperaturen.Präzision und Kreativität in jeder AufnahmeIm Bereich der Bildverarbeitung setzt das POCO F7 Ultra mit seinem bislang fortschrittlichsten Kamerasystem der Marke neue Maßstäbe. Die Dreifach-Kamera kombiniert eine hochauflösende HDR-Hauptkamera mit einem ersten Flaggschiff-Teleobjektiv mit Floating-Technologie sowie einer Ultraweitwinkelkamera mit der höchsten Auflösung der Serie. Gemeinsam ermöglichen diese Objektive eine flexible Nutzung von acht klassischen Brennweiten, für detaillierte und vielseitige Aufnahmen.Die 50MP-Hauptkamera mit Light Fusion 800-Bildsensor sorgt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für lebendige und detailreiche Bilder. Sie bietet vier verschiedene Brennweiten für unterschiedliche Motive, darunter 35mm für spontane Alltagsaufnahmen und 48mm für klassische Porträts. Das Floating-Teleobjektiv erlaubt Makroaufnahmen aus nur 10 cm Entfernung und bietet mit einem 2,5-fachen (60 mm) optischen Zoom detaillierte Porträts sowie mit dem 5-fachen (120 mm) In-Sensor-Zoom scharfe Aufnahmen weiter entfernter Motive. Ergänzt wird das System durch die 32MP-Ultraweitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 120 Grad für Landschafts- und Gruppenaufnahmen.Sämtliche Funktionen werden durch hochmoderne Algorithmen von POCO AISP beschleunigt, der ersten KI-gestützten Computational-Photography-Plattform von POCO. Diese vereint via Xiaomi HyperOS die Rechenleistung von CPU, GPU, NPU und ISP und sorgt für eine nahtlose Integration von Software und Hardware sowie eine erheblichen Effizienzsteigerung bei der Bildverarbeitung. In Kombination mit dem Floating-Teleobjektiv liefert sie hochwertige Ergebnisse. Funktionen wie 20X UltraZoom Beta bieten präzise Detailaufnahmen, während UltraSnap eine schnelle Serienaufnahme in Echtzeit mit bis zu 150 Bildern in gleichbleibender Qualität erlaubt.Das POCO F7 Pro kombiniert leistungsstarke Hardware mit KI-gestützten Optimierungen und sorgt damit in seiner Klasse für ein neues Niveau im Bereich der mobilen Bildgebung. Die 50MP-Hauptkamera mit dem Light Fusion 800-Bildsensor erstellt lebendige und detailreiche Aufnahmen, die 8MP-Ultraweitwinkelkamera erfasst mühelos weitläufige Landschaften und Gruppenfotos. Dank der POCO AISP-Plattform verfügt das POCO F7 Pro zudem über die UltraSnap-Funktion sowie über Porträtaufnahmen mit zwei Brennweiten und ermöglicht damit sowohl Weitwinkel- als auch klassische Porträtaufnahmen.Für erweiterte kreative Möglichkeiten stehen bei beiden Smartphones zusätzliche Funktionen wie Dynamic Shots zur Verfügung, die Bewegung in statische Bilder bringen. Weitere KI-gestützte Features[6] sorgen für eine optimierte Bildqualität und ermöglichen individuelle Anpassungen für Fotos und Videos.Modernes randloses Display mit augenschonender TechnologieUm ein optimiertes Seherlebnis zu bieten, sind das POCO F7 Ultra und das POCO F7 Pro mit ultraschlanken Displayrändern und moderner Augenschutz-Technologie ausgestattet. Die Displays erreichen eine Spitzenhelligkeit von 3200 Nits und eine HBM-Helligkeit von 1800 Nits und liefern selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine hohe Klarheit sowie hochwertige HDR-Effekte.Beide Modelle sind zudem mit augenschonender Technologie ausgestattet. Dank der Circular Polarization Technology, die das linear polarisierte Licht des Displays in zirkular polarisiertes Licht umwandelt, ahmt der Bildschirm natürliches Licht nach und sorgt für ein angenehmeres Seherlebnis. In Kombination mit 3840Hz High-Frequency PWM-Dimming und einer automatischen Helligkeitsanpassung in 16.000 Stufen passt sich das Display mühelos an unterschiedliche Lichtverhältnisse an und gewährleistet optimierten Seh-Komfort. Mit der TÜV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, der TÜV Rheinland Flicker Free Zertifizierung und der TÜV Rheinland Circadian Friendly Zertifizierung wird die Augenbelastung selbst bei längerer Nutzung minimiert.Das Display-Erlebnis umfasst zudem die Touch-Reaktionsfähigkeit, bei der KI-gestützte Optimierungen eine nahtlose Bedienung selbst mit nassen Fingern, Öl oder Handschuhen ermöglichen[14]. Für zusätzlichen Komfort führt POCO erstmals einen ultraschallbasierten Fingerabdrucksensor ein, der für sofortiges Entsperren sorgt und damit einen schnelleren und sichereren Zugriff bietet.Premium-Design trifft auf robuste WiderstandsfähigkeitDie POCO F7 Serie kombiniert Leistungsfähigkeit mit Flaggschiff-Design und setzt im Hinblick auf Ästhetik, Langlebigkeit und hochwertiger Verarbeitung neue Maßstäbe.Für den modernen Look des POCO F7 Ultra und des POCO F7 Pro sorgt ihre raffinierte Glasrückseite mit einer Kombination aus glänzenden und matten Oberflächen-Effekten. Dabei kontrastiert der obere Smartphone-Bereich in glänzendem Finish mit der unteren Hälfte mit mattem Effekt - beides bietet im Gesamteindruck ein ausgewogenes visuelles Zusammenspiel. Beim POCO F7 Ultra wird dieses Design zusätzlich durch vierseitig gewölbtes Glas für ein ergonomisches, geschmeidiges Griffgefühl unterstützt.Erstmals in der POCO-Serie wird ein nahtloses Top-Design verbaut, das fließend in den matten Metallrahmen übergeht und den beiden POCO F7 Modellen eine elegante Außenwirkung verleiht. Ein kreisförmiges Segmentdesign sowie ein kamerafassender Aluminiumring angelehnt an Luft- und Raumfahrt unterstreichen die Symmetrie und vermitteln zugleich den Eindruck von Geschwindigkeit und Kraft.Für den Einsatz im Alltag bietet die POCO F7 Serie eine IP68-Zertifizierung für den Schutz vor Staub und Wasser[15], selbst unter extremen Bedingungen. Das POCO F7 Ultra geht dabei in Punkto Widerstandsfähigkeit noch einen Schritt weiter: Dank POCO Shield Glass, dem bisher robustesten Displayschutz auf einem POCO-Gerät, ist es besonders gut gegen Stürze und Kratzer geschützt. Das POCO F7 Pro setzt hingegen auf Corning® Gorilla® Glass 7i, womit für eine verstärkte Widerstandsfähigkeit im Alltag gesorgt ist.Optimierte Nutzererfahrung, Konnektivität und AudioqualitätDie POCO F7 Serie ergänzt seine Flaggschiff-Performance mit einer ebenso außergewöhnlichen Benutzererfahrung. Angetrieben vom Surge T1S Tuner, einem dedizierten Signalverstärkungs-Chip, bieten POCO F7 Ultra und POCO F7 Pro Optimierungen in der Konnektivität. Ihre Mobilfunkleistung wird in mittelhohen Frequenzen um bis zu 37 Prozent[16] gesteigert, die Wi-Fi- sowie Bluetooth-Leistung um bis zu 16 Prozent[16] optimiert. Im Entertainment-Bereich sorgen Stereo-Dual-Lautsprecher für immersiven, kraftvollen Sound. AI Super Cinema[17] optimiert sowohl Audio als auch visuelle Elemente und macht Momente zu einem cineastischen Erlebnis.Preise und VerfügbarkeitDas POCO F7 Ultra ist in den beiden Farben Yellow und Black in zwei Speichervarianten erhältlich:- POCO F7 Ultra (12 GB + 256 GB) für 749,90 Euro (UVP)- POCO F7 Ultra (16 GB + 512 GB) für 799,90 Euro (UVP)Das POCO F7 Pro ist in den drei Farben Black, Silver und Blue in zwei Speichervarianten erhältlich:- POCO F7 Pro (12 GB + 256 GB) für 599,90 Euro (UVP)- POCO F7 Pro (12 GB + 512 GB) für 649,90 Euro (UVP)Early-Bird Aktion und Bundle-Angebot bei Mi.comZum Marktstart gibt es vom 27. März 10:00 Uhr bis zum 10. April um 09:59 Uhr Early-Bird Angebote auf Mi.com:- POCO F7 Ultra (12 GB + 256 GB) für 699,90 Euro- POCO F7 Ultra (16 GB + 512 GB) für 749,90 Euro- POCO F7 Pro (12 GB + 256 GB) für 499,90 Euro- POCO F7 Pro (12 GB + 512 GB) für 549,90 EuroBeim Kauf eines POCO F7 Ultra oder POCO F7 Pro innerhalb der Early-Bird-Phase gibt es gratis den Xiaomi Bluetooth Speaker (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-bluetooth-speaker/) im Wert von 79,99 Euro (UVP) dazu (nur solange der Vorrat reicht).Hinweise zur Verfügbarkeit- Die tatsächliche Verfügbarkeit von Farben, Speicher- und RAM-Varianten kann je nach Händler variieren.- Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren. Drittanbieter-Websites können zusätzliche Kaufoptionen bieten.- Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der angegebene Gesamtspeicher aufgrund des Betriebssystems und vorinstallierter Software.- Preis und Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Vertriebskanal. Bitte besuchen Sie mi.com für genaue Informationen.Weitere Informationen zur POCO F7 Serie sowie Produktbilder sind hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/XgiJyD3SKa) verfügbar (Passwort: HanqJP7Fb645).Disclaimer1 CPU, GPU, AI-Daten wurden von POCO Internal Labs getestet und mit der Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform verglichen, tatsächliche Ergebnisse können variieren. Die CPU-Leistungsdaten basieren auf dem Geekbench 6-Test, die Leistungsdaten zur Stromaufnahme basieren auf SPECint2K6. GPU-Leistungs- und Stromverbrauchsdaten basieren auf GFXbench 5 1080P AztecRuins Vulkan. Die AI-Leistungsdaten basieren auf dem MLPerf Super Resolution Model.2 Daten getestet basierend auf AnTuTu v10.4.4 von POCO Internal Labs. Tatsächliche Ergebnisse können variiieren.3 2K Superauflösung, 120FPS Smart Frame Rate (die tatsächliche Bildrate hängt vom Leistungs-Dashboard im Game Turbo ab) und Game HDR-Effekte in Spielen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Spiele im Bereich der GetApps/Mi App Mall. Funktionen können je nach Softwareversion variieren, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.4 Dual-Core Visuals sind nur in YouTube und Netflix verfügbar und wirken sich auf bestimmte Szenarien aus, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.5 Die Verfügbarkeit von Xiaomi HyperOS 2-Funktionen, Apps und Diensten kann je nach Region, Softwareversion und Telefonmodell variieren.6 Xiaomi HyperConnect und AI-Funktionen sind ab dem 27. März 2025 per OTA verfügbar. Die Verfügbarkeit von AI-Funktionen kann je nach Region variieren. Bitte überprüfen Sie Ihre lokale Website für weitere Informationen. Eine Internetverbindung ist erforderlich. Überprüfen Sie die Antworten auf Richtigkeit.7 Ergebnisse dienen nur zu Illustrationszwecken und können variieren. Überprüfen Sie die Antworten auf Richtigkeit. Eine Internetverbindung und ein kompatibles Betriebssystem sind erforderlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Gerät, Land und Sprache variieren. Google und Gemini sind Marken von Google LLC.8 Daten getestet von POCO Internal Labs. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Testumgebung, Softwareversion und anderen Faktoren variieren. Ein-Stunden-Spieletest, 25°C Raumtemperatur, die In-Game-Renderauflösung ist auf das Höchste eingestellt und die FPS-Einstellung auf 60. Super Resolution Mode und Smart Frame Rate Mode sind aktiviert.9 Smart Frame Rate auf POCO F7 Pro ist nur auf unterstützten Apps verfügbar, und die tatsächliche Bildrate hängt vom Leistungs-Dashboard im Game Turbo ab. Die Effekte können je nach In-Game-Einstellungen variieren.10 Daten getestet von POCO Internal Labs, tatsächliche Ergebnisse können variieren.11 Bitte konsultieren Sie den lokalen Verkäufer bezüglich der Verfügbarkeit des Netzadapters in der Verpackung.12 34 Minuten bis 100 % ist die Ladezeit mit dem 120W-Netzadapter im Lieferumfang, manuell "Top-Speed"-Modus aktivieren, während das Display ausgeschaltet bleibt. Die Daten stammen aus den POCO Internal Labs bei einer Raumtemperatur von etwa 25°C. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Testumgebung variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.13 Drahtlose Ladegeräte sind separat erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren, Sie können unseren Online-Shop auf Drittanbieter-Shopping-Websites für weitere Kaufoptionen konsultieren.14 Die AI-Handschuhtouch-Funktion kann je nach Nutzung, Material der Handschuhe oder deren Dicke variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.15 Das Gerät ist zertifiziert, wasser- und staubdicht unter bestimmten Laborbedingungen, die nicht den normalen Gebrauchbedingungen entsprechen. Die Garantie deckt keine Flüssigkeitsschäden ab, die durch Bedingungen außerhalb der Testbedingungen verursacht werden. Der Schutz gegen Eindringen kann sich durch Abnutzung, physische Schäden und/oder Zerlegung für Reparaturen verschlechtern. Bitte besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen.16 Daten getestet von POCO Internal Labs im Vergleich zu den POCO F7 Ultra- und F7 Pro-Testgeräten ohne Surge T1S Tuner. Die Testergebnisse können aufgrund von Netzwerkbedingungen, Umgebung und anderen Faktoren variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.17 AI Super Cinema ist nur für YouTube, Netflix, Amazon Video und den MIUI Video-Player verfügbar und nicht für verschlüsselte Videos oder HDR-Videos.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: POCO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174949/5999933