Ludwigshafen (ots) -Mit zahlreichen Beschwerden sind die Wechseljahre für viele Frauen eine echte Herausforderung: Schlafstörungen, Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen können das Leben sehr beeinträchtigen. Die BKK Pfalz unterstützt ihre Versicherten jetzt mit dem femfeel Online-Kurs und der Wechseljahre-App der MEDICE Health Family.Etwa zwei Drittel aller Frauen leiden unter Wechseljahresbeschwerden, die bis zu 15 Jahre andauern können. Schlafstörungen und Schlaflosigkeit sind für viele Frauen die ersten Anzeichen der hormonellen Umstellung, noch bevor Hitzewallungen, depressive Verstimmungen oder andere typische Beschwerden auftreten. Leider sind die Wechseljahre für viele Frauen immer noch ein Tabuthema, und sie wissen oft nicht, wie sie ihre Beschwerden einordnen sollen.Mehr Lebensqualität mit femfeelDie femfeel App zeigt Frauen, wie sie über die richtigen Gewohnheiten (Ernährung, Bewegung, Stressmanagement) ihre Lebensqualität in den Wechseljahren steigern können. Herzstück der App ist der zertifizierte Online-Kurs "Progressive Muskelentspannung für die Wechseljahre", der kurze, abwechslungsreiche Einheiten enthält, die leicht in den Alltag integriert werden können. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass diese Methode dazu beitragen kann, typische Wechseljahresbeschwerden zu mildern."Mit femfeel möchten wir Frauen in der Lebensmitte dabei unterstützen, ihr Wohlbefinden zu steigern und den Fokus auf die eigene Gesundheitsprävention zu richten", erläutert Martina Stamm, Pressesprecherin der BKK Pfalz.Versicherte der BKK Pfalz können den Präventionskurs innerhalb der femfeel App kostenfrei nutzen und erhalten damit auch sechs Monate lang Zugang zu den Premium-Inhalten der App: ob Ernährungsratgeber, Beckenbodentraining, Tipps für einen besseren Schlaf oder Soforthilfen für typische Beschwerden."Unser Ziel ist es, die Lebensqualität von Frauen in den Wechseljahren zu steigern. Mit femfeel möchten wir Frauen umfassendes Wissen rund um diese Lebensphase an die Hand geben und ihr Bewusstsein für mögliche Beschwerden schärfen", betont Dr. med. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin der MEDICE.Weitere Informationen zu femfeel finden Sie auf: www.bkkpfalz.de/femfeelSeit über 75 Jahren steht MEDICE für das gemeinsame Wirken zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen. Als mittelständisches Familienunternehmen entwickelt und produziert die MEDICE Health Family an den Standorten Iserlohn und Ringelheim hochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte im rezeptpflichtigen und Selbstmedikations-Bereich, die national und international erfolgreich sind. Um die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern, entwickelt MEDICE auf Grundlage ihrer pharmakologischen Kompetenz multimodale Gesundheitslösungen im Zusammenwirken von Arzneimitteln, digitalen Lösungen und Ernährungskonzepten. Damit unterstützt das Unternehmen dabei, Versorgungslücken zu verringern und hilft den Menschen in jeder Phase der Erkrankung. Weitere Infos auf www.medice.de und www.femfeel.deDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 380 Mitarbeiter betreuen circa 150.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG,Alexandra Schröder, E-Mail: presse@medice.deBKK PfalzMartina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/5999931