Das Bergbauunternehmen verkauft Teile des Lake Carey Goldprojekts und behält strategische Assets wie die Devon Pit Mine bei gleichzeitiger Kapitalrestrukturierung.

Matsa Resources hat kürzlich bedeutende Transaktionen und finanzielle Maßnahmen umgesetzt, die den strategischen Fokus des Unternehmens auf den Goldbergbau unterstreichen. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 0,03 Euro, was einem Rückgang von 10,67% in den letzten sieben Tagen entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 44,55%.

Vor etwa vier Wochen unterzeichnete Matsa Resources ein Pachtoptionsabkommen mit AngloGold Ashanti Australia Limited. Diese Vereinbarung gewährt AngloGold Ashanti die Option, den Großteil des Lake Carey Gold-Projekts von Matsa in Westaustralien für geschätzte 101 Millionen australische Dollar zu erwerben, basierend auf einem Goldpreis von 4.500 australischen Dollar pro Unze. Bemerkenswert ist, dass Matsa wichtige Vermögenswerte behalten wird, darunter die Devon Pit Goldmine, das Fortitude North-Projekt und das Red October Accommodation Village. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Matsa, sich auf die kurzfristige Produktion bei Devon und Explorationsaktivitäten bei Fortitude North zu konzentrieren.

Kapitalmaßnahmen und Börsennotierung

Vor zwei Tagen kündigte Matsa Resources die Ausgabe von 11.340 voll eingezahlten Stammaktien an, die am 25. März 2025 wirksam wurde. Diese Emission zielt darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu verbessern und größere finanzielle Flexibilität zu schaffen.

Etwa einen Monat zuvor wurden die Wertpapiere von Matsa auf Antrag des Unternehmens gemäß Listing Rule 17.2 vom Handel an der Australian Securities Exchange (ASX) ausgesetzt. Diese Entwicklungen spiegeln sich in der deutlichen Volatilität der Aktie wider, die mit annualisierten 82,83% über 30 Tage gemessen wurde. Dennoch liegt der aktuelle Kurs mit einem Abstand von knapp 46% deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,02 Euro.

Matsa Resources konzentriert sich weiterhin vorrangig auf seine Goldbergbauprojekte, insbesondere auf die Devon- und Fortitude North-Assets. Die jüngste Vereinbarung mit AngloGold Ashanti ist ein entscheidender Schritt zur Rationalisierung des Geschäfts und zur Konzentration auf Projekte mit unmittelbarem Produktionspotenzial und erheblichem Explorationspotenzial. Die Ausgabe neuer Wertpapiere stärkt zudem die finanzielle Position von Matsa und unterstützt laufende und zukünftige Bergbauvorhaben.

