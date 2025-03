Hamburg/Dubai (ots) -- Engel & Völkers Marktbericht Dubai 2024: Preise steigen um mehr als 16 Prozent- Emirat verkündet mehr als 125.000 neue Wohneinheiten- Transaktionen im Luxussegment um mehr als 20 Prozent gestiegen, jede vierte davon in Palm JumeirahDubais Immobilienmarkt verzeichnete im Jahr 2024 ein weiteres außergewöhnliches und rekordverdächtiges Wachstum und festigte damit seine Position als einer der dynamischsten Immobilienmärkte weltweit. "Während die globale Wirtschaft mit schleppendem Wachstum und anhaltender Inflation konfrontiert war, erlebte Dubai einen Anstieg der Verkaufsabschlüsse um 40 Prozent", sagt Daniel Hadi, CEO von Engel & Völkers Middle East. "Diese Entwicklung unterstreicht die internationale Attraktivität der Stadt als stabilen und chancenreichen Investitionsstandort für Kapitalanleger und Eigennutzer gleichermaßen." Die Immobilienpreise stiegen 2024 um mehr als 16 Prozent auf neue Höchststände, angetrieben durch eine ungebrochene Nachfrage in allen Marktsegmenten.Preise steigen kontinuierlich - besonders Off-Plan Objekte bei Investoren gefragtBesonders Neubauprojekte, die sich noch im Bau oder in der frühen Planungsphase befinden, wurden auf Seiten internationaler Investoren stark nachgefragt. So stieg die Anzahl der verkauften Off-Plan Apartments um rund 48 Prozent im Vorjahresvergleich, allen voran in Jumeirah Village Circle. Dort betrugen die Quadratmeterpreise rund 119 AED (rund 30 Euro). Off-Plan Villen standen ebenfalls bei Investoren hoch im Kurs: In diesem Segment erfolgten rund 54 Prozent mehr Abschlüsse im Vergleich zu 2023. In The Acres erfolgten die meisten Transaktionen mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 164 AED (rund 41 Euro).Tempo beim Wachstum: Bauträger planen mehr als 125.000 WohneinheitenUm dem starken Interesse zu begegnen, kündigten Bauträger für 2025 über 125.000 neue Wohneinheiten an und starteten Bauprojekte in einem beispiellosen Tempo. Besonders in etablierten Wohngegenden mit begrenztem Grundstücksangebot verlagerte sich das Wachstum auf aufstrebende Stadtteile am Rande Dubais wie The Valley, Dubai South und The Oasis. Diese neuen Wohngebiete, die großzügige Villen und moderne Annehmlichkeiten zu noch vergleichsweise moderaten Preisen bieten, erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei Familien und Investoren.Dubai bleibt Hotspot für LuxuskäuferBesonders im Segment für Immobilien im Wert von über 10 Millionen AED (rund 2,5 Millionen Euro) verzeichnete Engel & Völkers in 2024 ein hohes Kaufinteresse. Die Anzahl der verkauften Objekte stieg um 20,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Palm Jumeirah bleibt bei sehr vermögenden Käufern stark nachgefragt. Jede vierte Immobilientransaktion im Luxussegment erfolgte auf dem prestigeträchtigen Archipel (25 Prozent). Daneben überzeugen zunehmend Mohammed Bin Rashid City, Palm Jebel Ali und Dubai Hills Estate Investoren mit modernen Immobilien, erstklassigen Annehmlichkeiten und strategisch günstigen Lagen. Auch neue Wohnprojekte wie Palm Jebel Ali und The Oasis schaffen weitere exklusive Investitionsmöglichkeiten abseits der bereits etablierten Gegenden.Das Premiumsegment wächst kontinuierlich weiter und manifestiert Dubais Rolle als Anziehungspunkt für vermögende Privatpersonen und Investoren. "Dubai bleibt weiterhin ein Hotspot für High-Net-Worth-Individuals weltweit", erklärt Daniel Hadi. Ein Grund hierfür ist die gezielte Ansprache der Bedürfnisse im Luxussegment. "Die lokalen Entwickler stellen kontinuierlich außergewöhnliche Projekte vor, die Komfort, Lifestyle und Luxus revolutionieren. Dubai erfüllt die Ansprüche dieser anspruchsvollen Kundenklientel wie kein anderer Markt."Ausblick: Moderates Wachstum erwartetEngel & Völkers erwartet für 2025 ein moderates Wachstum des Immobilienmarktes. Im Laufe des Jahres werden viele Projekte, die während des Baubooms nach der Pandemie initiiert wurden, fertiggestellt und an Käufer übergeben, was das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nahezu ausgleicht. Dies könnte den Preisanstieg im Vergleich zu 2024 verlangsamen, doch das anhaltende Bevölkerungswachstum dürfte einen Großteil des neuen Angebots absorbieren. "Dubai bleibt ein globales Zentrum, das Investoren und Privatpersonen anzieht, die inmitten geopolitischer Unsicherheiten nach Stabilität und Investitionschancen suchen. Sofern keine erheblichen globalen wirtschaftlichen Schocks auftreten, sind weitere Preissteigerungen in allen Immobiliensegmenten zu erwarten - wenn auch in einem gemäßigteren Tempo, das die Reife und Stabilität des Marktes widerspiegelt."Über Engel & Völkers:Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.comPressekontakt:Engel & Völkers GmbHGlobal Corporate Communication TeamMareike FryeVancouverstraße 2a20457 HamburgDeutschlandT: +49172 8492798mareike.frye@engelvoelkers.comOriginal-Content von: Engel & Völkers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72369/5999972