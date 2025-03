Frankfurt am Main (ots) -Frankfurter Europa-League-Sieger engagiert sich als Sporthilfe-Testimonial / Rode ruft zur Unterstützung von Deutschlands besten Nachwuchsathletinnen und -athleten aufFußball-Star Sebastian Rode macht sich für die Unterstützung von Deutschlands besten Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten stark: Der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt hat für die besten deutschen Leichtathletik-Talente eine fünffache Sporthilfe-Team-Patenschaft übernommen. "Die Nachwuchssportlerinnen und -sportler sind die Profis von Morgen! Es geht gerade im Nachwuchsbereich darum, die Leidenschaft zum Sport zu fördern und zu stärken", weiß der frühere Junioren-Nationalspieler noch aus eigener Erfahrung, "dabei möchte ich die Sporthilfe unterstützen!".Sebastian Rode, der als Spieler des FC Bayern München und von Borussia Dortmund je zweimal die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal holte und als Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewann, ist von der Arbeit der Sporthilfe überzeugt: "Die Sporthilfe macht einen großartigen Job. Ich finde es beeindruckend, wie sie als Stiftung rund 4.000 der besten Athletinnen und Athleten unterstützt, die jeden Tag alles für ihren Sport geben, aber nicht die finanzielle Absicherung wie wir Fußballer haben."Die Sporthilfe hat mit der "Team-Patenschaft" ein Unterstützungs-Programm aufgelegt, mit der Nachwuchstalente direkt unterstützt und von den Paten langfristig begleitet werden. "Mich begeistert an der Team-Patenschaft die persönliche Nähe zu den Sportlerinnen und Sportlern, deren Entwicklung ich als Pate miterleben kann." Für eine Patenschaft in der Leichtathletik habe er sich entschieden, weil für ihn "von jeder Disziplin eine Faszination ausgeht, die mich bei den Olympischen Spielen oder anderen großen Events vor den Fernseher zieht."Auch deshalb ruft Sebastian Rode, der zukünftig zudem als Sporthilfe-Testimonial agiert, alle Sportfans auf, es ihm gleich zu tun: "Wenn auch Ihr sportbegeistert seid, unterstützt die besten deutschen Talente über die Sporthilfe mit einer Team-Patenschaft oder mit jedem beliebigen anderen Spendenbetrag! Jeder Euro hilft den Athletinnen und Athleten auf ihrem Karriereweg. Und vielleicht ist es genau Eure Unterstützung, die den Talenten von heute und damit auch Deutschland zur nächsten Medaille verhilft."Über die "Team-Patenschaft" der SporthilfeDie Sporthilfe hat mit der "Team-Patenschaft" ein Unterstützungs-Programm aufgelegt, mit der Nachwuchstalente aktuell aus sieben unterschiedlichen Sportarten unterstützt werden. Darüber können Sportbegeisterte ihre Lieblingssportart mit einer monatlichen Spende von 85 Euro oder einer jährlichen Unterstützung ab 1.000 Euro direkt fördern und damit die Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu großen Erfolgen langfristig begleiten. Aktuell können neben der Sportart Leichtathletik Team-Patenschaften im Biathlon, Rollstuhlbasketball, Rudern, Schwimmen, Volleyball sowie im Actionsport-Bereich über die Sporthilfe-Marke "Our House" übernommen werden. Neben Sebastian Rode engagieren sich auch der dreimalige Schwimm-Olympiasieger Michael Groß, Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler, Rollstuhlbasketballer Nico Dreimüller, Bronzemedaillen-Gewinner bei den Paralympics 2024 in Paris und Angelina Hübner (geb. Grün), neunmalige Volleyballerin des Jahres, als Testimonial für den Nachwuchs in ihren jeweiligen Sportarten. Mehr erfahren... (https://www.sporthilfe.de/spenden/team-pate)Weitere Unterstützungsmöglichkeiten:- Förderer werden... (https://www.sporthilfe.de/spenden)- Einmalig spenden... (https://www.sporthilfe.de/wirgehenweiter?cfd=mw95u)Hinweis an die Redaktionen:Hier geht es zu einem Interview mit Sebastian Rode... (https://www.sporthilfe.de/spenden/team-pate/leichtathletikc26317)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5999998