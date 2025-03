Steel Dynamics verzeichnete am Mittwoch einen Schlusskurs von 119,42 € und liegt damit fast 22% über seinem 52-Wochen-Tief vom September letzten Jahres. Die UBS-Analysten haben ihre Bewertung der Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben, was auf die schützende Wirkung der jüngsten US-Stahl- und Aluminiumzölle zurückzuführen ist. Diese Zölle dürften die Stahlpreise stützen und damit ein günstiges Umfeld für Unternehmen wie Steel Dynamics schaffen.

Die UBS hält an ihrem Kursziel von 149 $ fest, was einem potentiellen Aufwärtspotential von etwa 16% gegenüber dem aktuellen Handelskurs entspricht. Trotz der positiven Entwicklung in der vergangenen Woche mit einem Plus von 2,59% liegt die Aktie noch immer knapp 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom November 2024. Bemerkenswert ist außerdem der Rückgang von fast 6% im letzten Monat, während die Aktie seit Jahresbeginn dennoch ein Plus von 9,48% verzeichnet.

Geschäftsentwicklung und Dividendenpolitik

Mitte März veröffentlichte Steel Dynamics seine Gewinnprognose für das erste Quartal 2025 und erwartet einen Gewinn pro Aktie zwischen 1,36 und 1,40 $. Diese Prognose steht im Einklang mit den bisherigen Ergebnissen und spiegelt einen stabilen finanziellen Ausblick wider. Darüber hinaus hat der Vorstand eine Bardividende für das erste Quartal in Höhe von 0,50 $ je Stammaktie beschlossen, was einer Steigerung von 9% gegenüber der vierteljährlichen Rate des Vorjahres entspricht.

Steel Dynamics konzentriert sich weiterhin auf strategische Wachstumsinitiativen, darunter die Entwicklung seiner Sinton-Anlage und die Expansion in die Aluminiumproduktion. Diese Projekte sollen die betrieblichen Fähigkeiten des Unternehmens verbessern und zum zukünftigen Gewinnwachstum beitragen. Analysten erwarten, dass diese Bemühungen Steel Dynamics eine günstige Position in der wettbewerbsintensiven Stahlbranche verschaffen werden. Die annualisierte Volatilität der Aktie liegt derzeit bei knapp 33%, was die Herausforderungen in diesem zyklischen Marktumfeld widerspiegelt.

