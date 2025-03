Klagenfurt (ots) -Das große Raderlebnis im Frühjahr 2025 entlang der Kärnten SeenschleifeDie Kärnten Seenschleife führt entlang der Flüsse und rund um die schönsten Seen Kärntens. Die gesamte Strecke, die in Form einer liegenden Acht verläuft, ermöglicht die Etappen beliebig zu kombinieren. Die komplette Runde bietet ein unvergessliches Urlaubserlebnis sowohl für sportlich Aktive als auch für Genießer, die nach einer Etappe die warmen Badeseen mit Sommer-Wassertemperaturen bis zu 28 Grad genießen können.Vom 21. bis 25. Mai 2025 findet entlang eines Teils der Kärnten Seenschleife das Radopening VELOVISTA statt.An fünf Tagen radeln Sie auf für den Verkehr gesperrten Straßen und Radwegen von der Region Villach zum Klopeiner See, weiter nach Klagenfurt, wo ein Tag zur freien Verfügung steht. Danach geht es entlang des Wörthersees zurück nach Villach, am letzten Tag erkunden Sie die idyllische Umgebung des Ossiacher Sees.Jeder Tag ist ein Fest für die Sinne, mit kulinarischen, kulturellen, musikalischen und regionalen Highlights, die den Teilnehmern:innen ein unvergessliches Raderlebnis bieten. Kulinarische Zwischenstopps runden jede Etappe ab.Ein spezielles Buchungscenter unterstützt die Teilnehmer:innen bei der Organisation von Übernachtungen, Gepäcktransport oder Leihrädern, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.Die Velovista HighlightsAm ersten Etappenzielort, am Klopeiner See, erwartet die Radler ein Musikabend mit regionalen Köstlichkeiten, eine Wasser-Multimedia-Show im See und gratis Eintritt in das Badehaus. Der zweite Etappenort, Klagenfurt, lädt zuerst zum "Hafenzwitschern", einem Kulinarik- und Musikfest in den romantischen Lendhafen und als besonderes Extra gibt es für alle Velovista-Buchungsgäste eine exklusive Sondervorführung des "Jedermann reloaded" mit Schauspielstar Philipp Hochmair. Am dritten Tag wählen die Radler zwischen geführten Radtouren rund um Klagenfurt, relaxen im Strandbad oder bei einer Wörtherseeschifffahrt. In Villach steht den Radlern am Abend die Kärnten Therme für ein exklusives Fest zur Verfügung. Am letzten Tag wird noch der Ossiacher See umradelt. Wichtig: alle Leistungen sind exklusiv und gratis für Velovista-Buchungsgäste!"Schirmherr" und aktiver Teilnehmer der ersten beiden Etappen ist Skilegende Franz Klammer - unterhaltsame Gespräche und Erlebnisse mit unserem "Kaiser Franz" sind beim Radeln und beim Abendprogramm garantiert!Highlights:\u2714 autofreies Radeln auf Radwegen & für den Verkehr gesperrten Straßen entlang Kärntens schönster Seen mit Radservice & Guides\u2714 Kulinarische und musikalische Highlights und Radlerfeste in jedem Etappenort\u2714 Gratis nur für Velovista-Buchungsgäste:+ Wasser-Multimedia-Show am Klopeiner See+ Eintritt ins Badehaus Klopeiner See, Kärnten Therme und Strandbad Klagenfurt+ Sondervorführung "Jedermann reloaded" mit Philipp Hochmair+ WörtherseeschifffahrtDas Velovista-Radlerpaket- 5 Nächte in guten 3*-Hotels mit Frühstück in Villach (2x), Klopeiner See und Klagenfurt (2x)- Exklusives Highlightprogramm (nur für Velovista-Buchungsgäste)- Inkl. Gepäcktransfer, Schlechtwetter-Shuttleservice, Guiding und Radservice- Leihräder oder E-Bikes zubuchbarab \ua792 489, Aufpreis 4*-Sterne-Hotels: \ua792 99Infos zum Event und den einzelnen Etappen: www.velovista.atInfos zum Buchungscenter unter: www.kaernten-radreisen.at/velovistaAnfragen: info@kaernten-radreisen.atPassendes Fotomaterial finden Sie unter media.kaernten.at (https://kaernten.canto.de/v/public/landing?viewIndex=0).Velovista 21.-25. Mai 2025 Velovista Webseite (https://www.kaernten.at/velovista/)Pressekontakt:Kärnten Werbung GmbHIris Kuchar, BA MATelefon: 0463/3000 227E-Mail: iris.kuchar@kaernten.atOriginal-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11941/6000007