Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist am Arbeitsplatz inzwischen Alltag. Für Arbeitgeber gibt es inzwischen jedoch einiges an Regularien zu beachten. Ein Überblick. ChatGPT und Co. gehören mittlerweile zum Standard-Repertoire der Anwendungen im Arbeitsalltag. Mit dem EU AI Act, der nach drei Jahren Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament und dem EU-Rat im August 2024 verabschiedet wurde, gibt es inzwischen ein umfassendes Regelungswerk zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...