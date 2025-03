FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 2000 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVON TECHNOLOGIES TARGET TO 1610 (1550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS STARTS PETS AT HOME WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 260 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 600 (715) PENCE - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 430 (435) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 355 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3600 (3875) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 410 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2075 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VICTREX TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1050 (1640) PENCE - RBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1900 (2075) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4900 (5100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 450 (495) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 12300 (11700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob