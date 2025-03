Pattensen (ots) -Fallende Börsenkurse verunsichern viele Anleger, doch sie bieten auch die Chance, hochwertige Aktien zu günstigen Preisen zu erwerben - vorausgesetzt, man bewahrt einen kühlen Kopf und trifft möglichst fundierte Entscheidungen. Gerade erfahrene Investoren nutzen Marktabschwünge gezielt, um ihr Portfolio strategisch auszubauen. Wie aber machen Anleger das Beste aus sinkenden Börsenkursen?"Investoren sollten nicht allein auf emotionale Impulse reagieren, sondern stattdessen gezielt nach unterbewerteten Unternehmen suchen und das Risiko intelligent steuern", weiß Emilia Bolda, die Gründerin des Coaching-Programms Investiere.Dich.Frei. "Wichtige Kennzahlen und makroökonomische Trends geben einen Hinweis auf das wahre Potenzial einer Aktie." Wann ein guter Einstiegszeitpunkt gekommen ist und wie Anleger das Verlustrisiko bestmöglich minimieren, verrät die Börsen-Expertin in diesem Beitrag.Diese Chancen bieten KursrückgängeGrundsätzlich können Kursrückgänge an den Aktienmärkten durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden - nicht selten sind sie jedoch das Resultat von makroökonomischen Entwicklungen wie geopolitischen Unsicherheiten, Zinserhöhungen oder unternehmensspezifischen Problemen. Historische Daten zeigen allerdings, dass sich Märkte nach solchen Phasen in den meisten Fällen wieder erholen - insbesondere dann, wenn die betroffenen Unternehmen über stabile Werte, Geschäftsmodelle und nachhaltige Wachstumsperspektiven verfügen. Investoren, die in solchen Momenten gezielt investieren, können sich langfristig günstige Einstiegspreise sichern und später von einer Erholung profitieren.Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Unternehmen mit solider Marktstellung oft deutlich an Wert verlieren, wenn kurzfristige Unsicherheiten am Markt überwiegen, sich aber ebenso schnell wieder erholen, sobald sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabilisieren. Beispiele dafür gibt es viele - so etwa die Aktie von Meta, die sich nach einem Tiefststand im Jahr 2022 bis 2023 um etwa 160 Prozent erholen konnte. Auch Shopify, nach erheblichen Kursverlusten zeitweise massiv unter Druck, konnte im Jahr 2023 eine Erholung von etwa 63 Prozent verzeichnen. Die Aktie von Spotify erholte sich nach einem Rückgang im Jahr 2023 ebenfalls um etwa 110 Prozent. Diese Beispiele verdeutlichen, dass nicht jeder Kursrückgang grundsätzlich ein Anzeichen für fundamentale Probleme ist - vielmehr handelt es sich oft um eine günstige Gelegenheit, um sich Anteile an profitablen Unternehmen zu günstigen Preisen zu sichern.Die richtige Strategie bei fallenden BörsenkursenDamit ein Investment bei fallenden Börsenkursen erfolgreich ist, sollten Anleger allerdings auf keinen Fall blind auf vermeintlich günstige Gelegenheiten setzen. Vielmehr kommt es auf ein gutes Timing, eine kluge Strategie und das richtige Mindset an. Die Grundlage sollte immer eine detaillierte Fundamentalanalyse des Unternehmens sein, denn sie hilft dabei, dessen langfristige Aussichten zu bewerten. Erst, wenn diese Analyse deutlich zeigt, dass es sich um ein profitables Wachstumsunternehmen handelt, das in den letzten zehn Jahren kontinuierlich seinen Umsatz steigern konnte, sollten Anleger über eine Investition nachdenken. Das minimiert das Risiko, Verluste zu machen.Darüber hinaus hat sich ein schrittweiser Einstieg bewährt. Anstatt das gesamte Kapital auf einmal zu investieren, sollten Investoren das geplante Investment pro Aktie in drei bis vier Tranchen unterteilen. Der erste Kauf erfolgt, sobald der Kurs eines Unternehmens mindestens 20 Prozent unter dem letzten Hoch liegt. Sollte der Kurs weiter fallen, können die verbleibenden Tranchen genutzt werden, um zu noch günstigeren Preisen nachzukaufen. Dadurch wird der durchschnittliche Kaufpreis gesenkt, was verhindert, dass man sich später über noch bessere Kaufgelegenheiten ärgern muss.Kluges Risikomanagement für InvestorenEin weiterer wichtiger Baustein, um von sinkenden Börsenkursen zu profitieren, ist das Risikomanagement, insbesondere durch den Einsatz von Stop-Loss-Mechanismen. Anleger, die ihre Gewinne schützen und ihre Verluste begrenzen möchten, sollten auf ein dynamisches Stop-Loss-Management setzen: Sobald eine Aktie um 15 Prozent über den Einstiegskurs steigt, wird ein Stop-Loss gesetzt, der den Gewinn sichert. Im Falle weiterhin steigender Kurse kann der Stop-Loss kontinuierlich nachgezogen werden, um den Gewinn zu maximieren - so etwa aus einer Position mit +20 oder +30 Prozent.Die Börsengeschichte zeigt immer wieder, dass sinkende Aktienkurse nicht zwangsläufig das Ende bedeuten - vielmehr handelt es sich um eine günstige Möglichkeit, um in Unternehmen mit starker Marktstellung und solidem Wachstumspotenzial zu investieren, die sich aller Voraussicht nach von den Rückgängen erholen werden. Investoren, die den richtigen Moment nutzen, rational bleiben und eine durchdachte Strategie verfolgen, können aus Kursrückgängen erhebliche Vorteile ziehen.Über Emilia Bolda:Emilia Bolda ist Unternehmerin und Gründerin des Coaching-Programms Investiere.Dich.Frei. Sie unterstützt Frauen dabei, die nötigen Kenntnisse über den Börsenhandel zu erwerben und finanziell unabhängig zu werden. In ihrem Online-Coaching vermittelt sie umfassendes Wissen über Einzelaktien, ETFs und andere Finanzinstrumente, sodass ihre Teilnehmerinnen ihre Finanzen eigenständig verwalten können und keine Scheu mehr vor der Börse haben.