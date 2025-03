Berlin (ots) -- ifeu-Gutachten im Auftrag der DUH: Unsanierte Gebäude der schlechtesten Effizienzklassen verbrauchen bis zu 10-mal mehr Energie als moderne Gebäude, werden aber zum großen Teil politisch ignoriert- Studie zeigt: Energetische Modernisierungen reduzieren dauerhaft Energiekosten, steigern die Lebensqualität und entlasten Strom- und Wärmenetze- Gutachten präsentiert zielgerichtete Maßnahmen zur Steigerung der Sanierungsrate und effektiven Modernisierung der Worst-Performing BuildingsDas heute veröffentlichte Gutachten des ifeu-Instituts für Energie- und Umweltforschung im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH), unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), belegt die Schlüsselrolle der Energieeffizienz für eine erfolgreiche Energiewende sowie die langfristige Bezahlbarkeit von Heizkosten. Besonders die energetische Modernisierung der ineffizientesten Gebäude muss nun gezielt und entschlossen vorangetrieben werden. Daher fordert die DUH eine schnelle Umsetzung der im Gutachten präsentierten Maßnahmen, wie beispielsweise die Sanierung von Worst-Performing Buildings, die Reformierung der Förderlandschaft, die Anpassung des Ordnungsrechts sowie klare politische Ziele.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Wir brauchen einen klaren Kurswechsel in der Gebäudepolitik. Nur wenn die Gebäude in Deutschland ordentlich saniert werden, ist sichergestellt, dass alle Menschen auch in Zukunft ihre Heizkosten bezahlen können und die Klimaziele erreicht werden. Es ist alarmierend, dass Union und SPD dieses Thema in den Koalitionsgesprächen bislang sträflich vernachlässigen. Damit lassen die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker gerade Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen im Regen stehen. Denn es ist unstrittig, dass der Heizungstausch in vielen Fällen alleine nicht ausreicht. Fakt ist: Energieeffizienz ist die Grundlage einer sozial gerechten Wärmewende. Wir fordern die Verhandlerinnen und Verhandler auf, jetzt sicherzustellen, dass mit dem Sondervermögen für den Klimaschutz eine Sanierungswelle angestoßen wird, um in den kommenden vier Jahren die Kehrtwende für die Menschen in Deutschland zu schaffen. Wenn das gelingt, bedeutet das langfristig den Werterhalt des Gebäudebestands und bezahlbares Wohnen für alle. Wir warnen ausdrücklich davor, den Fokus im Gebäudeenergiegesetz falsch auf Emissionseffizienz zu setzen."Hintergrund:Das im Auftrag der DUH erstellte Gutachten basiert auf umfassenden wissenschaftlichen Analysen und Studien und verdeutlicht faktenbasiert die zentrale Bedeutung der Energieeffizienz für die Klimaziele und eine sozial gerechte Wärmewende. Im Fokus stehen insbesondere die "Worst-Performing Buildings" (die energetisch schlechtesten Gebäude), die aufgrund ihrer schlechten Energieeffizienz eine hohe Belastung für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Energiesystem darstellen und dringend saniert werden müssen.Link:Gutachten zum Download: https://l.duh.de/p250327aPressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6000052