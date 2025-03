Svante, ein führender Anbieter für Technologien zur Kohlendioxidabscheidung und -entfernung, auf Liste von TIME und Statista der weltbesten GreenTech-Unternehmen 2025

Svante ist eines von nur fünf kanadischen Unternehmen auf der Liste

Bei der Analyse, die von TIME in Zusammenarbeit mit der Datenfirma Statista durchgeführt wurde, wurden der positive Einfluss, die finanzielle Stärke und die Innovationskraft von mehr als 8.000 Unternehmen berücksichtigt, die Produkte, Dienstleistungen oder Technologien zur Umkehrung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Planeten entwickeln.

Svante Technologies Inc. (Svante), Vorreiter bei der Kohlenstoffabscheidung und -entfernung mit strukturierten Adsorptionsfiltern, wurde von TIME und Statista zu einem der "World's Top GreenTech Companies of 2025" ernannt. Diese renommierte Auszeichnung würdigt den transformativen Einfluss von Svante auf Nachhaltigkeitsanstrengungen in der Industrie und die Position des Unternehmens an der Spitze der Revolution der grünen Technologie.

Svante wurde aus einem Pool von mehr 8.000 Unternehmen aus der ganzen Welt ausgewählt und ist eine von nur fünf kanadischen Firmen, die es auf die Liste geschafft haben. Diese Auszeichnung unterstreicht die wesentlichen Beiträge des Unternehmens zur Entwicklung innovativer technischer Lösungen, die dringende Probleme beim Kohlenstoffmanagement lösen sollen.

Claude Letourneau, President und CEO von Svante, äußerste sich begeistert über die Würdigung: "Diese Anerkennung belegt das beharrliche Engagement unseres Teams, zukunftsweisende, nachhaltige Lösungen zur Kohlendioxidabscheidung und -entfernung zu entwickeln. Mit der Einführung unserer ersten Gigafabrik in Vancouver, die genügend Filter produzieren kann, um jährlich 10 Millionen Tonnen CO2 abzuscheiden, läuten wir eine neue Ära ein: eine Umgestaltung des Industriesektors, sodass mit unserer innovativen Technologie, die dafür sorgt, dass CO2 nicht in die Atmosphäre gelangt, und es außerdem aus der Luft entfernen kann, Produkte mit geringer Kohlenstoffintensität hergestellt werden können."

Die zukunftsweisende Technologie für strukturierte Adsorptionsfilter von Svante bietet Branchen eine wirtschaftlich realisierbare und ökologisch verantwortliche Lösung für die CO2-Abscheidung und -Entfernung aus Industrieemissionen und der Atmosphäre (Direct Air Capture oder DAC genannt). Das zurückgehaltene CO2 kann dauerhaft unterirdisch gespeichert werden oder anderen Produkten von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff bis hin zu Industrie- und Verbrauchsgütern zugeführt werden.

Der innovative Ansatz des Unternehmens hat in verschiedenen Sektoren Aufmerksamkeit erregt, darunter Zellstoff und Papier, Zement, Stahl, Öl und Gas sowie DAC. Svante wurde vor Kurzem in die Global Cleantech 100 Hall of Fame der Cleantech Group aufgenommen und steht auf der Liste "XB100 World's Top Deep Tech Companies" von XPRIZE. Die Aufnahme des Unternehmens in die Liste "World's Top GreenTech Companies of 2025" bestärkt seinen Status als Weltmarktführer im Kohlenstoffmanagement.

Die Auszeichnung von TIME und Statista dient als Beleg für die Vision und das Potential von Svante, deutliche positive Veränderungen beim weltweiten Umgang mit CO2-Emissionen zu bewirken, während das Unternehmen seine Operationen weiter ausbaut und seine einzigartige Technologie optimiert.

Über Svante

Svante ist ein zielgerichtet arbeitender, führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff. Das in Vancouver (Kanada) angesiedelte Unternehmen produziert nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2025 Global Cleantech 100 und wurde vor Kurzem in die Global Cleantech 100 Hall of Fame aufgenommen Das Unternehmen wurde außerdem zu einem der XB100 World's Top 100 Private Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation ernannt und von Corporate Knights im Ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable (Private) Companies auf den zweiten Platz positioniert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com. Folgen Sie Svante auch auf LinkedIn unter www.linkedin.com/svantesolutions.

