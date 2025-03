Hefei, China, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -Im aktuellen "Bankability Survey 2024" hat BloombergNEF (BNEF) Sungrow als weltweit bankfähigsten ("most bankable") Anbieter für PV-Wechselrichter ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal erhält das Unternehmen diese Spitzenbewertung - ein klares Zeichen für seine führende Marktstellung, innovativen Technologien und finanzielle Stabilität.Die Spitzenposition in der Bankability-Wertung zeigt, dass Projekte mit Sungrow-Wechselrichtern im Vergleich zur Konkurrenz bessere Chancen auf Bankfinanzierungen haben. Dies trägt zur langfristigen wirtschaftlichen Stabilität bei und bringt Vorteile für alle Beteiligten. Da die Finanzierung angesichts des schnellen Wachstums des Solarmarktes oft eine große Herausforderung darstellt, bietet die Bankability-Umfrage von BloombergNEF Investoren und Stakeholdern wertvolle Einblicke in die finanzielle Tragfähigkeit von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien.Sungrow führt die Auszeichnung unter anderem auf sein Engagement für die Unternehmensmission "Clean Power for All" zurück. Mit einem der größten Forschungs- und Entwicklungsteams der Branche setzt das Unternehmen seit 28 Jahren immer wieder neue Maßstäbe durch Innovationskraft. Im Einklang mit der weltweit steigenden Nachfrage nach sauberer Energie entwickelt Sungrow fortschrittliche Technologien wie 2000V-PV- und Hochspannungs-Energiespeicherlösungen sowie netzbildende PV- und Speichertechnologien. Diese Innovationen tragen zu einer nachhaltigen, kosteneffizienten und zuverlässigen Energieversorgung bei.Sungrow vertreibt PV-Wechselrichter in über 180 Ländern weltweit. Die führende Marktstellung als globaler Anbieter von PV-Wechselrichtern wird seit mehreren Jahren durch S&P Global Commodity Insights bestätigt.Auch im Bereich der Energiespeicher setzt Sungrow neue Maßstäbe. In den aktuellen BloombergNEF-Rankings für 2024 belegt das Unternehmen weltweit den Spitzenplatz für Energiespeichersysteme und Power Conversion Systems (PCS). Diese führende Position in der Bankability-Bewertung von Wechselrichtern und Energiespeichern unterstreicht Sungrows zentrale Rolle in der globalen Energiewende.Über SungrowSungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Dezember 2024 hat Sungrow weltweit 740 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt weltweit als größter Hersteller von PV-Wechselrichtern (lt. S&P Global Commodity Insights) und als das bankfähigste für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte in über 180 Ländern, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für besten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Weitere Infos unter:: www.ger.sungrowpower.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2651730/Sungrow_Ranked_NO_1_in_Inverter_Bankability_for_2024.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/5238344/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sungrow-ist-weltweit-die-nummer-1-im-bankability-ranking-fur-wechselrichter-302413057.htmlPressekontakt:Mina Zhang,mina.zhang@cn.sungrowpower.comOriginal-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82745/6000081