Erster Auftritt auf einer deutschen Industrieleitmesse nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit Vitesco Technologies

Acht Produktfamilien der Motion Technology Company veranschaulichen erweitertes Portfolio entlang des gesamten Technologiespektrums

Produkt-Highlights Schrägnadellager für Robotik, innovative Sensorlösungen

sowie Komponenten für humanoide Roboter

Hannover/Herzogenaurach | 27. März 2025 | Die Motion Technology Company Schaeffler präsentiert auf der Hannover Messe 2025 erstmals in Deutschland ihr erweitertes Produktportfolio und -Know-how. Es ist nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit Vitesco Technologies im Oktober 2024 der erste Auftritt auf einer deutschen Industrieleitmesse. Der zentrale Aspekt, der alle Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens vereint, ist Bewegung. Im Fokus des Messeauftritts steht daher das durch den Zusammenschluss vergrößerte Portfolio, das sich in acht Produktfamilien aufteilt. Diese umfassen alle Bereiche der Bewegung - von der Antriebstechnik über die Energieerzeugung bis hin zu nachhaltigen Service-Lösungen.

"Die Hannover Messe ist eine hervorragende Gelegenheit, um das strategische Konzept der 'Motion Technology Company', das wir im Zuge des Zusammenschlusses mit Vitesco Technologies für Schaeffler entwickelt haben, unter Beweis zu stellen", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. "Wir wollen zu einem Technologieunternehmen werden, das Bewegung in seiner gesamten Vielfalt zukunftsorientiert gestaltet. Dabei hilft uns nicht nur unser breit aufgestelltes Technologieportfolio, vor allem im Bereich der Fertigung, sondern unsere neu ausgerichteten acht Produktfamilien, die sämtliche Geschäftsaktivitäten unserer vier Sparten umfassen. Dabei werden wir noch stärker als bisher spartenübergreifende Synergiepotentiale nutzen und Zukunftsfelder besetzen. Ein interessantes Beispiel für diesen Ansatz ist der schnell wachsende Bereich der humanoiden Roboter."

Produktinnovationen für die Industrie der Zukunft

In Hannover zeigt Schaeffler das innovative Schrägnadellager XZU für Leichtbauroboter und Cobots. Es zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, hohe Effizienz sowie geringes Gewicht aus und wurde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften für den Hermes Award nominiert. Außerdem präsentiert das Unternehmen den Drehmomentsensor TorqueSense, der durch seine hohe Auflösung und Linearität eine präzise und berührungslose Messung des Drehmoments in industriellen Antriebssträngen ermöglicht. Dadurch können beispielsweise Bau- oder Landmaschinen exakt überwacht und gesteuert oder auch industrielle Maschinen mit einem Überlastschutz ausgerüstet werden.

Besonderes Potential sieht Schaeffler in Technologien für Humanoide, die eine logische Weiterentwicklung der Robotik darstellen. Von Lagern über Getriebekomponenten, Sensoren, Aktoren bis hin zu E-Motoren - Schaeffler bietet bereits zentrale Schlüsselkomponenten für diese Zukunftstechnologie an und kann bei der Entwicklung und Produktion humanoider Roboter wesentlich beitragen.

Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, ergänzt: "Schaeffler steht für Innovationskraft und Pioniergeist und wird mit diesem Know-how Zukunftstechnologien maßgeblich mitgestalten. Wir haben das Ziel, Produkte zu entwickeln, die Bewegung intelligenter, sauberer und sicherer machen. Dies gelingt uns mit einer hohen Entwicklungsexzellenz, die uns seit Jahrzehnten stark macht. Die acht Produktfamilien ermöglichen uns, Know-how aus den Entwicklungsbereichen zu verknüpfen und auf neue Geschäftsfelder zu übertragen."

Schaeffler zeigt seine Technologien vom 31. März bis 4. April 2025 in Halle 5, Stand D18. Am Montag, 31. März 2025 findet um 11:30 Uhr am Stand ein Presseevent statt. Zusätzlich wird Schaeffler mit einem Wasserstoff-Messestand in Halle 13, E41/1 präsent sein. Im Zentrum stehen Lösungen für die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff.

Hier finden Sie Pressefotos der Vorstände:

www.schaeffler.com/de/executive-board

Das zweireihige Schrägnadellager XZU vereint kompakte Bauweise und hohe Effizienz.

Der Drehmomentsensor TorqueSense ermöglicht eine präzise Messung des Drehmoments in industriellen Antriebssträngen.

Bilder: Schaeffler

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 120.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation

& Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Heiko Eber

Head of Investor Relations



Schaeffler AG, Herzogenaurach,

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Daniel Pokorny

Leiter Kommunikation Technologie,

Operations & Digitalisierung

Schaeffler AG, Herzogenaurach

+49 9132 82 88708

daniel.pokorny@schaeffler.com





