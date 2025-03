Warpe (ots) -Unvorhersehbare IT-Kosten und instabile Systeme stellen viele Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Es fehlen klare Strukturen und langfristige Strategien, sodass ungeplante Ausgaben entstehen und die Effizienz leidet. Besonders problematisch: das Abrechnungsmodell vieler IT-Dienstleister, bei dem Unternehmen pro Stunde zahlen. Jörn Runge und Torben Runge, IT-Experten und Geschäftsführer der TORUTEC GmbH, haben ein Modell entwickelt, das genau diese Probleme löst. Durch proaktive Betreuung und transparente Pauschalpreise helfen sie Unternehmen, IT-Ausfälle zu vermeiden und Budgets effizient einzusetzen.Viele IT-Dienstleister setzen weiterhin auf das Modell "Zeit gegen Geld": Tritt ein Problem auf, wird es behoben und die geleisteten Stunden in Rechnung gestellt. Verträge beinhalten oft ein festes Stundenkontingent pro Monat, das unabhängig von der tatsächlichen Nutzung abgerechnet wird. Ist das Kontingent aufgebraucht, entstehen zusätzliche Kosten. "Dieses Modell führt zu unsicheren IT-Kosten, da Unternehmen nicht wissen, wie viel sie über das Jahr hinweg investieren müssen", erklärt Jörn Runge, Geschäftsführer der TORUTEC GmbH. Zudem erschwert es eine langfristige IT-Strategie: Ein Dienstleister, der pro Stunde abrechnet, hat keinen Anreiz, die IT möglichst stabil zu halten, da sein Umsatz von der Anzahl der auftretenden Probleme abhängt.Hinzu kommt, dass IT-Ausfälle nicht nur Kosten durch die direkte Dienstleistung verursachen, sondern auch indirekte Verluste bedeuten. Fällt ein System aus, stehen Mitarbeitende still, Arbeitsprozesse verzögern sich und im schlimmsten Fall entstehen Umsatzeinbußen. Viele Unternehmen sind sich dieser versteckten Kosten nicht bewusst, was die Problematik der unvorhersehbaren IT-Ausgaben weiter verstärkt.Eine Alternative: Planbare IT-Kosten mit PauschalmodellenUnternehmen benötigen eine transparente, kalkulierbare IT-Betreuung. Eine Lösung ist ein Pauschalmodell: Statt nach Stunden wird eine feste Gebühr pro Nutzer gezahlt, die alle notwendigen IT-Services abdeckt. Dies umfasst nicht nur Support bei Störungen, sondern auch präventive Wartung und strategische IT-Planung. "Mit diesem Modell ist der IT-Dienstleister daran interessiert, die Infrastruktur möglichst stabil zu halten", betont Torben Runge, Geschäftspartner bei TORUTEC. "Je weniger Probleme auftreten, desto geringer sein Aufwand - eine Win-Win-Situation für beide Seiten."Langfristig sinken nicht nur die direkten IT-Kosten, sondern auch die indirekten Folgekosten durch Systemausfälle oder Ineffizienzen. IT-Abteilungen oder externe Dienstleister können sich verstärkt mit der Optimierung der Infrastruktur befassen, anstatt nur auf akute Probleme zu reagieren.TORUTEC GmbH: Strukturierte IT-Dienstleistungen in PaketenDie Umsetzung erfolgt in standardisierten Service-Paketen. Eine monatliche Pauschale umfasst nicht nur Arbeitszeit, sondern auch essenzielle Softwarelösungen wie Microsoft 365, Antivirus-Programme und Monitoring-Tools. Der Vorteil: Einheitliche Software für alle Kunden erleichtert die Administration, spart Zeit und erhöht die Effizienz. Durch eine fixe Pauschale pro Nutzer lassen sich die IT-Kosten einfach berechnen: Die Anzahl der Mitarbeiter wird mit dem festgelegten Betrag multipliziert. Wächst das Unternehmen, steigt der Betrag proportional - ohne unvorhersehbare Kosten.Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes ist die Möglichkeit, verschiedene Service-Level zu definieren. Unternehmen mit komplexeren Anforderungen können beispielsweise Pakete mit erweiterten Sicherheitsfeatures oder einer schnelleren Reaktionszeit wählen, während kleinere Betriebe von einer Basisvariante profitieren. So bleibt die IT-Unterstützung individuell anpassbar, ohne an Transparenz zu verlieren.Jährliche Strategiegespräche zur InvestitionsplanungUnvorhersehbare IT-Kosten entstehen oft durch fehlende langfristige Planung. Plötzlich anfallende große Investitionen wie Servererneuerungen oder Software-Updates belasten das Budget unerwartet. Hier hilft ein jährliches Strategiegespräch: Welche Investitionen sind notwendig? Welche Optimierungen bieten Mehrwert? Welche Entwicklungen sind zu erwarten? Durch frühzeitige Planung werden IT-Kosten kalkulierbar und unangenehme finanzielle Überraschungen vermieden.Solche Gespräche sollten auch einen Blick auf technologische Trends und künftige Bedarfe werfen. Themen wie Cloud-Computing, IT-Sicherheit und Automatisierung spielen eine immer größere Rolle in der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Eine strategische IT-Planung ermöglicht es, Innovationen gezielt zu nutzen und das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.