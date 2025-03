Vier Menschen, darunter eine Deutsche, starten Ende März im Rahmen einer SpaceX-Mission zu einem historischen Flug ins Weltall. Die Polarforscherin Rabea Rogge würde damit auch deutsche Raumfahrt-Geschichte schreiben. In wenigen Tagen startet eine private SpaceX-Mission, die es in sich hat: Sie soll vier Astronaut:innen in einen bisher noch nie betretenen Orbit bringen - und unter den vieren ist auch eine Deutsche. 2 Frauen unter der 4-köpfigen Besatzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...