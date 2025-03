LEIPZIG/DRESDEN (dpa-AFX) - Von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden aus werden diesen Sommer weniger Ziele und Länder angeflogen als im Vorjahr. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, werden im neuen Sommerflugplan in Leipzig/Halle 29 Ziele in 13 Ländern angeboten. Im Vorjahr waren es 33 Ziele in 16 Ländern. Von Dresden aus geht es demnach zu 14 Zielen in sieben Ländern. Hier waren es im Vorjahr noch 22 in zwölf Ländern.

Ryanair und Lufthansa haben Verbindungen gestrichen

"Reiseveranstalter reagieren sehr schnell, wenn bestimmte Ziele nicht funktionieren", erklärte Konzernsprecher Uwe Schuhart. Es gebe immer eine gewisse Fluktuation bei den Zielen. Insgesamt laufe die Erholung nach der Corona-Pandemie nur schleppend an, gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Dazu kommt, dass die irische Billigfluglinie Ryanair schon im vergangenen Oktober angekündigt hatte, sich weiter aus Deutschland zurückzuziehen. Dresden und Leipzig werden unter anderem nicht mehr angeflogen. Die Lufthansa strich zudem ihre Verbindung von Leipzig/Halle nach München.

Touristenziele wie Antalya in der Türkei werden häufiger angesteuert

Andere Fluggesellschaften weiten ihr Angebot dagegen aus. So gibt es nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG neue Verbindungen von Leipzig aus etwa nach Kreta oder ins ungarische Debrecen. Turkish Airlines baue außerdem Verbindungen zum Drehkreuz Istanbul aus. Der Sommerflugplan umfasst von Leipzig/Halle aus damit unter anderem Urlaubsregionen in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien und Ägypten. Auch vom Flughafen Dresden gebe es mehr Flüge zu den beliebten Urlaubszielen Antalya, Heraklion, Hurghada, Burgas und Varna. Der Sommerflugplan beginnt am kommenden Sonntag./sus/DP/men