MOSKAU (dpa-AFX) - Ein Moskauer Gericht hat den russischen Unternehmer und Milliardär Wadim Moschkowitsch bis 25. Mai in Untersuchungshaft genommen. Dem Gründer des Agrarkonzers Rusagro werden Betrug in großem Ausmaß und Überschreitung von Kompetenzen vorgeworfen, wie russische Agenturen meldeten. Das Strafmaß sieht demnach für jeden der Vorwürfe bis zu zehn Jahre Haft vor. Moschkowitsch, der zu den reichsten Russen gehört, habe sich vor Gericht nicht schuldig bekannt.

Der 57-Jährige ist auch früherer Senator des Gebiets Belgorod, für das er im russischen Föderationsrat, dem Oberhaus des Parlaments, gesessen hatte. Auch der ehemalige Generaldirektor von Rusagro, Maxim Bassow, sei festgenommen worden, hieß es.

Das Verfahren sei auf Antrag eines anderen Geschäftsmannes eingeleitet worden. In Moskauer Medien kursierten unterschiedliche Angaben zu den Vorwürfen und zum angeblichen finanziellen Schaden. Einige Berichte schlossen nicht aus, dass es beim Vorgehen gegen Moschkowitsch um den Kampf verschiedener Seilschaften in Politik und Sicherheitsapparaten gehe.

Rusagro-Aktie verliert stark an Wert



Rusagro zählt zu den größten russischen Landwirtschaftsfirmen und produziert vor allem Zucker, Fleisch, Öle und Fette. Der 1995 von Moschkowitsch gegründete Konzern wuchs stark auf dem einheimischen Markt, nachdem Russland 2014 die Einfuhr von EU-Lebensmitteln verboten hatte.

Rusagro setze die Arbeit trotz der Festnahme fort, teilte das Unternehmen mit. An der Moskauer Börse verloren Rusagro-Aktien wegen der Vorgänge aber in zwei Tagen etwa ein Drittel ihres Wertes. Die Geschäftsräume von Rusagro waren am Mittwoch durchsucht worden, Moschkowitsch wurde festgenommen.

Sein persönliches Vermögen wird vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf etwa 2,7 Milliarden US-Dollar (2,5 Mrd. Euro) geschätzt./ksr/fko/DP/men