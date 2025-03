Mainz (ots) -Vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 findet in Hannover der Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Leitwort der Veranstaltung ist der Vers 1 Kor 16, 13-14 "mutig - stark - beherzt". Das biblische Motto ist auch Anregung für die Auftaktsendung am Mittwoch, 30. April 2025, 1.00 Uhr, "Die Mutmacherinnen - stark und beherzt", ein Porträt über Margot Käßmann und die Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, sowie für den Abschlussbericht "mutig & stark" am Sonntag, 4. Mai 2025, 0.30 Uhr, im Streaming-Portal des ZDF sowie im TV. Darüber hinaus überträgt das ZDF die Diskussionsveranstaltung "Stürmische Zeiten - Krisen als Motor unserer Demokratie" am Samstag, 3. Mai 2025, 10.55 Uhr im ZDF, mit Dr. Thomas de Maiziére, sowie den Schlussgottesdienst "Nichts kann uns trennen" vom Platz der Menschenrechte in Hannover am Sonntag, 4. Mai 2025, 10.00 Uhr, im Streaming-Portal des ZDF sowie im TV.Auftaktsendung: "Die Mutmacherinnen - stark und beherzt"Entlang des Kirchentagmottos "mutig -stark - beherzt" geht es in der Auftaktsendung am Mittwoch, 30. April 2025, 1.00 Uhr, um zwei protestantische "Mutmacherinnen": Margot Käßmann und die Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs. In einem Doppelporträt werden sie gefragt, was sie selbst stark gemacht hat, als Christinnen in der heutigen Zeit mutig und beherzt handeln zu können. Dabei steht bei Margot Käßmann ihr Engagement für Frieden ohne Waffengewalt im Mittelpunkt. Das Gespräch mit Kirsten Fehrs dreht sich um das Thema Migration. Die Reportage steht am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung.Diskussionsveranstaltung: "Stürmische Zeiten - Krisen als Motor unserer Demokratie"Mit ihren Gästen diskutiert Moderatorin Mirjam Meinhardt am Samstag, 3. Mai 2025, um 10.55 Uhr im ZDF, ob aktuelle Krisen demokratische Gesellschaftsformen gefährden. Zu Gast sind der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister, Dr. Thomas de Maiziére, die Schriftstellerin Ronya Othmann, die Präses der evangelischen Kirche, Anna-Nicole Heinrich, und der Bürgermeister der Gemeinde Tangerhütte, Andreas Brohm. Wie können Krisen gemeinsam bewältigt oder zumindest gut damit umgegangen werden? Diese und andere Fragen werden in der Diskussionsveranstaltung behandelt.Schlussgottesdienst: "Nichts kann uns trennen"Der feierliche Abschlussgottesdienst auf dem Platz der Menschenrechte in Hannover will zeigen, dass Christinnen und Christen die Welt aktiv mitgestalten. Das ZDF überträgt am Sonntag, 4. Mai 2025, 10.00 Uhr, in Web und App sowie im TV. Die Posaunenchöre des Deutschen Evangelischen Kirchentages (Landesposaunenwart Christian Fuchs und Landesposaunenwart Henning Herzog), ein Projektchor (Leitung Popkantorin Oldenburg Sarina Lal) sowie Komponist und Pianist Jan Simowitsch mit Band laden zum Mitsingen bekannter Choräle und Kirchentagslieder ein.Abschlussbericht: "mutig & stark"Rund 100.000 Menschen begegnen auf dem Kirchentag in Hannover den Herausforderungen der heutigen Zeit und wollen gemeinsam Antworten und Lösungen finden. Ein Team von ZDF-Reporterinnen und Reportern begleitet das Programm für die Abschlussdokumentation am Sonntag, 4. Mai 2025, 0.30 Uhr, in Web und App des ZDF sowie im TV. Demokratie, eine gerechte Arbeitswelt und Umweltschutz stehen im Fokus, aber auch die Probleme innerhalb der evangelischen Kirche. Für Musik sorgen unter anderen Jupiter Jones, Max Herre und Joy Denalane, die auf dem Platz der Menschenrechte ein Konzert für Demokratie und Zusammenhalt geben.Alle Sendungen werden mit Untertiteln und der Gottesdienst wird darüber hinaus in Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu den Sendungen zum Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover erreichen Sie Magda Huthmann, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Christina Betke, ZDF-Kommunikation, erreichen Sie telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/religioesethemen) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenGottesdienste im ZDF-Streamingportal (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)Willkommen | ZDF Fernsehgottesdienste (https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6000389