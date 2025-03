Köln - Die Kölner Polizei hat Wohnung und Geschäftsräume eines 57-jährigen Mannes durchsucht. Ihm wird vorgeworfen, kostenpflichtige Inhalte eines Streaming-Dienstes illegal an mehrere tausend Nutzer verkauft zu haben. Diese konnten so ohne gültiges Abonnement auf Streaming-Programme zugreifen.Bei der Durchsuchung des Mehrfamilienhauses entdeckten Spezialisten der Behörden im Keller ein professionell eingerichtetes Techniklager. Dort liefen mehrere Server, Receiver, Encoder und SAT-Verteiler, die von sechs Ventilatoren gekühlt wurden. Die Beamten sicherten den Zugriff auf ein Admin-Panel mit rund 4.000 registrierten Nutzern, von denen zum Zeitpunkt des Zugriffs 400 aktiv waren.Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige des betroffenen Streaming-Dienstes. Die Kriminalbeamten werten nun die sichergestellten Beweismittel aus. Alle identifizierten Nutzer der illegal erlangten Streams müssen ebenfalls mit Strafverfahren rechnen, so die Beamten.