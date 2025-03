München (ots) -Die fünfte Folge des informativen Videoformats "Mein Vereinsheim" des Münchener Verein ist ab sofort verfügbar. Durch die Sendung führen Dr. Rainer Demski und Vanessa Mitryaev. In der aktuellen Ausgabe widmen sie sich dem Thema Arbeitskraftabsicherung mit besonderem Fokus auf Handwerksberufe sowie körperlich tätige Personen.Nach einer kurzen thematischen Einführung durch Joachim Rahn, Leiter Maklervertrieb des Münchener Verein, beleuchtet die aktuelle Folge die Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Berufsunfähigkeitsabsicherung praxisnah.Der Gesprächsrunde mit Expertinnen und Experten entspringen Tipps aus der Praxis für die Praxis: Bedingungsleser Frank Mörcke beleuchtet zentrale Aspekte der Vertragsbedingungen und Sonja Keller gibt als erfahrene Risikoprüfungs-Expertin im Rahmen eines kurzen Biometrie-Checks Einblicke in das wichtige Feld der Risikoeinschätzung. Spannende Eindrücke und O-Töne zur Bedeutung der Absicherung der eigenen Arbeitskraft aus Verbrauchersicht liefert die anschließende Straßenumfrage.Informative Einblicke in die Produktwelt und den Service des Münchener Verein in der Berufsunfähigkeitsversicherung runden die Folge ab: Marina Langner, Abteilungsleitung Lebensversicherung (Berufsunfähigkeit/Leistung) und Alexander Böhm, Direktionsbevollmächtigter Lebensversicherung für dem Maklervertrieb, zeigen auf, weshalb die zum Jahresbeginn optimierten Leistungsbausteine der Deutschen Handwerker-Berufsunfähigkeitsversicherung (DHBU) des Münchener Verein einen zentralen Meilenstein in der Absicherung beruflicher Leistungsfähigkeit darstellen - insbesondere für körperlich arbeitende Zielgruppen. Zudem erfahren die Zuschauer, wie der Münchener Verein bei der Umsetzung unterstützt.Hier geht es zur aktuellen Folge: https://maklerview.de/mein-vereinsheim/Mit dieser Ausgabe unterstreicht der Münchener Verein erneut seinen Anspruch, fundierte Fachinformationen verständlich und praxisnah aufzubereiten - ein Format mit echtem Mehrwert für Vermittlerinnen und Vermittler sowie für alle, die sich für moderne Lösungen der Arbeitskraftabsicherung interessieren.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6000451