Berlin (ots) -Der Betrug im Gesundheitswesen nimmt weiter zu. In den Jahren 2022 und 2023 lag der Wert der bekannt gewordenen Fälle für die gesetzlichen Krankenkassen bei über 200 Millionen Euro.Das berichtet der Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) in seinem aktuellen Bericht zur "Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen", der der Redaktion rbb24 Recherche vorab vorliegt.Nach Aussage des GKV handelt es sich um die höchste Summe seit der Erfassung der Betrugshandlungen im Jahr 2008. Zugleich konnten jedoch auch 92 Millionen Euro "gesichert" werden, die dem Gesundheitswesen dann wieder zur Verfügung stehen.Der mit Abstand höchste Schaden entstand mit fast 86 Millionen Euro im Bereich der Arznei- und Verbandsmittel. Nur knapp 37 Millionen Euro konnten hier gesichert und wieder für die Versorgung eingesetzt werden. Die Betrugshandlungen seien in diesem Bereich vor allem auf gefälschte Papierrezepte für teure Medikamente wie Abnehmspritzen und Schmerzmittel zurückzuführen. Kriminalitätsschwerpunkte sind zudem die "Häusliche Krankenpflege" und die Pflegeversicherung mit Betrugshandlungen im Wert von jeweils über 30 Millionen Euro.Der Bericht stützt sich auf Informationen von den Mitgliedskassen sowie von Whistleblowern, die im Gesundheitswesen tätig sind. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum rund 50.000 Hinweise gemeldet, 21 Prozent mehr als im davor liegenden Zeitraum (2020-2021). Nach Darstellung des GKV werden die verfolgten Fälle immer größer und komplexer. Man habe es zunehmend mit vernetzten Strukturen und mehreren Beteiligten zu tun, heißt es im Bericht.Zudem geht der Spitzenverband von einer hohen Anzahl unentdeckter Fälle aus. Er fordert die Bundesregierung daher auf, eine Studie in Auftrag zu geben, in der das Dunkelfeld erforscht wird. Alle zwei Jahre wertet der GKV-Spitzenverband die Daten seiner 94 Mitgliedskassen zum Fehlverhalten im Gesundheitswesen aus.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6000473