MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari will im Zuge der zusätzlichen Zölle für den Import in die USA dort seine Verkaufspreise anheben. In Abstimmung mit dem Händlernetzwerk würden die neuen Einfuhrbedingungen zu Preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent führen, teilten die Italiener am Donnerstag in Maranello mit. Für die Autos, die bereits bestellt und bis zum 2. April importiert würden, ändere sich nichts, ebenso nicht für bestimmte Modellfamilien.

Die Finanzprognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Die Margen des operativen Ergebnisses (Ebit und Ebitda) könnten sich jedoch um einen halben Prozentpunkt verschlechtern. Die Ferrari-Aktie drehte in Mailand ins Plus und notierte zuletzt knapp 1 prozent höher. Zuvor hatte sie um bis zu 2,8 Prozent nachgegeben./men/he