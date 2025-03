EUR/USD wurde am Donnerstag in der Nähe des Bereichs von 1,0780 gehandelt und gewann an Boden in Richtung der Oberseite seiner täglichen Handelsspanne - Trotz gemischter Oszillatorensignale bleibt das Gesamtsignal bullish, gestützt durch kurzfristige und mittelfristige gleitende Durchschnitte - Die Unterstützung liegt im Bereich von 1,0790-1,0760, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...