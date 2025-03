Die Aktien von Kyndryl Holdings verzeichnen heute den größten Tagesverlust seit Mai 2023. Ursache für den Rückgang ist ein kritischer Bericht des Shortsellers Gotham City Research, der erhebliche Zweifel an der finanziellen Integrität des Unternehmens aufwirft. In dem Bericht gibt Gotham City Research an, dass die Kyndryl-Aktie lediglich zwischen 4,71 und 11,50 Dollar oder sogar Null Dollar wert sein könnte. Dies würde einen potenziellen Kursverfall von zwei Drittel bis zu 100 Prozent bedeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...