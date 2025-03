Das QSR-Softwareunternehmen zählt mehr als 1.000 Mitarbeitende in 18 Ländern und ist damit weltweit führender Anbieter von Selbstbedienungskiosken

Acrelec, eine Tochtergesellschaft von GLORY LTD. [TYO:6457], dem weltweit größten Anbieter von Selbstbedienungskiosken, gab heute eine wichtige Rebranding-Initiative bekannt, welche die Transformation und die Zukunftsambitionen des Unternehmens unter Beweis stellt. Auch in der neuen Ära von Acrelec, das mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche der Schnellservicerestaurants (Quick Service Restaurant, QSR) hat, wird das Marktwachstum des Unternehmens fortgesetzt, bei gleichzeitiger Priorisierung von Innovation und Kundenzufriedenheit.

Das umgestaltete Logo zeigt ein nach oben gerichtetes "Croissant", ein Hinweis auf die französischen Wurzeln von Acrelec, und ein Symbol für Wachstum. Zusammen mit der gewählten Schrift und den kategoriespezifischen Farbpaletten unterstreicht der neue Look die fortlaufende Entwicklung des Unternehmens.

"Transformation war schon immer der Antrieb von Acrelec. Wir helfen globalen Marken dabei, die Zukunft der Kundenerfahrung durch Technologie und Innovation zu gestalten", sagte Thibaud Denolle, Director of Marketing und CEO von Acrelec America. "Diese neue Identität ist gekennzeichnet durch Stärke, Klarheit und Modernität. Acrelec ist nicht länger ein bloßer Technologieanbieter, wie sind ein globaler Innovationspartner."

Acrelec wurde 2004 als 10 Mitarbeiter starkes Startup in Frankreich gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern entwickelt. Acrelec hat weltweit mehr als 120.000 Lösungen in über 70 Märkten installiert. Es ist Branchenführer in puncto Kiosk-Auslieferungen und ist laut dem neusten Bericht von RBR Data Services, einer Division der Forschungs- und Beratungsfirma Datos Insights, für 14 der weltweiten Installationen verantwortlich.

Acrelec liefert verschiedenste Lösungen, von intelligenten Kiosken bis hin zu KI-gestützten Drive-Ins, dem US-amerikanischen Schwerpunkt des Unternehmens, und bedient mehr als 70 globale Marken, darunter McDonald's, Burger King und Wendy's.

Acrelec betreibt zwei Hardwarefabriken und mehrere Entwicklungszentren, wodurch Kunden auf der ganzen Welt von Schnelligkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit profitieren.

Lernen Sie hier das neue Acrelec und die aktuellen Logos kennen. Weitere Informationen über Acrelec finden Sie unter acrelec.com.

Über Acrelec

Acrelec ist ein internationales Technologieunternehmen mit dem Ziel, die Kundenerlebnisse bei Gastronomie- und Einzelhandelsmarken zu revolutionieren. Auf der Basis unseres langjährigen Know-hows im Bereich Software, Hardware und Service/Support entwickeln und integrieren wir neue Plattformen, um die Kundenbindung zu stärken, die Effizienz zu optimieren und die Betriebsabläufe zu verbessern. Acrelec zählt weltweit nahezu 70 Kunden, darunter bekannte Marken wie McDonald's, Burger King und Wendy's. Über seine mehr als 120.000 Installationen und 1.000 Mitarbeitende stellt es Kunden auf der ganzen Welt sein robustes Technologieökosystem für betriebliche Lösungen, Drive-Ins, Selbstbedienungskioske und Selbstbedienungskassen bereit. Wir geben uns nicht mit dem Status Quo zufrieden, sondern schaffen mit Leidenschaft bahnbrechende Produkte, welche die geschäftliche Performance steigern. Weitere Informationen finden Sie unter acrelec.com.

Über Glory

Als globaler Anbieter von technischen Lösungen für die Bargeldhandhabung unterstützen wir Kunden im Finanzwesen, im Handel, in der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie. Wir geben unseren Kunden die Sicherheit, dass ihr Bargeldbestand geschützt ist, und helfen ihnen, Wettbewerbsvorteile zu generieren.

Unsere Bargeld-Automatisierungstechnologien und verfahrenstechnischen Dienstleistungen unterstützen Unternehmen in mehr als 100 Ländern, das Handling, die Bewegung und das Management ihrer Bargeldbestände zu optimieren. Wir sind zwar weltweit tätig, legen jedoch hohen Wert auf persönliche Beziehungen zu unseren Kunden, um sie bei ihren individuellen Herausforderungen und Zielen zu unterstützen: Steigerung der Mitarbeitereffizienz, Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung des Kundenerlebnisses.

Mit über 11.000 Fachkräften und eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten auf der ganzen Welt blickt GLORY auf eine lange, kundenorientierte und technologiegestützte Geschichte von mehr als 100 Jahren zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glory-global.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250327076818/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Danna Tabachnik

acrelec@bearicebox.com