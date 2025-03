Quincy Data, der weltweit führende Anbieter von Marktdatentechnologie, meldet die Inbetriebnahme neuer Transatlantik-Signalübertragungen für die Verteilung wichtiger CME-Daten in London, Frankfurt und Mumbai. Dieser Datendienst ermöglicht Einblicke in große Handelsereignisse für wichtige CME-Termingeschäfts-Finanzinstrumente und gewährleistet so, dass Marktteilnehmer wichtige Handelsindikatoren mit minimaler Verzögerung erhalten. Die Einweg-Latenz bei der Signalübertragung vom CME-Rechenzentrum in Aurora (Illinois) zum Rechenzentrum Slough-LD4 in Großbritannien beträgt 23,x Millisekunden, was die schnellstmögliche Preisfindung ermöglicht.

Stephane Tyc, Mitgründer von Quincy Data, erklärte dazu: "Unser Ziel ist es, unseren Abonnenten den schnellstmöglichen Zugriff auf wichtige Marktdaten zu bieten. Quincy nutzt eine Vielzahl fortschrittlicher drahtloser Technologien, um eine weltweite Datenverteilung mit geringster Latenz zu gewährleisten."

Quincy Data bietet drei Kategorien von Marktdaten-Services an:

Snapshot-Feeds verteilen normierte Marktdaten über mehr als zwanzig Points of Presence weltweit.

Raw-Feeds sind für die Verteilung über drahtlose Hochkapazitäts-Übertragungssysteme optimiert.

Signal-Feeds bieten die schnellste Möglichkeit der Preisfindung für geografisch weit entfernte Märkte.

Alle Dienstleistungen von Quincy Data werden auf Augenhöhe angeboten, was bedeutet, dass allen Abonnenten die gleichen Lösungen mit der niedrigsten Latenz zur Verfügung gestellt werden.

