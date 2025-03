COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Erdogan:

"In der EU bleibt die öffentliche Kritik an Erdogan zurzeit eher verhalten. Das hat eine Reihe von Gründen, die jedoch allesamt eines gemeinsam haben: Sie wurzeln in einer Realpolitik, die der gegenwärtigen weltweiten Machtverschiebung Rechnung trägt. Erdogan nur nicht verprellen, lautet heute die Devise. Das hat vor allem mit der gewachsenen strategischen Rolle der Türkei zu tun, als Nato-Partner, als Migrationsverhinderer, als einflussreicher Stabilisator in Syrien und möglicher Helfer in der Ukraine-Politik. Der Hebel, den die türkische Regierung momentan ansetzen kann, ist also gewaltig."/yyzz/DP/men