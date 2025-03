DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Autozöllen und Donald Trump:

"Trumps Zollpolitik ist infam, rücksichtslos und wird in Europa und den USA Arbeitsplätze und Wohlstand kosten. Sie könnte aber auch eine überfällige Kurskorrektur in der deutschen Automobilindustrie einleiten, die im Rausch ihrer vermeintlichen Alleinstellungsmerkmale zu sehr auf Luxus gesetzt hat. Erste Anzeichen gibt es. So will VW ein kleines Elektroauto zu Preisen um 20.000 Euro bauen, Audi plant in Ingolstadt den Bau von kompakten Elektromodellen, und auch BMW will seine 'Neue Klasse' in das Segment der heutigen 1er-Reihe ausdehnen. Das ist nicht das Ende des deutschen Luxusexports. Aber der Anfang einer gesünderen Modellpolitik. Luxus für die Welt und bezahlbare Autos für die Heimat - das muss in Zukunft wieder das Ziel sein, wenn die deutsche Autoindustrie überleben will."