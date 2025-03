DJ PTA-News: 4SC AG: 4SC berichtet über Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 und veröffentlicht Ausblick

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planegg-Martinsried (pta/28.03.2025/07:30) - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) hat heute die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr und einen Ausblick für 2025 veröffentlicht. Der vollständige Geschäftsbericht kann auf der 4SC Homepage ( http://www.4sc.de/investoren/investoren-informationen/ finanzberichte/ ) heruntergeladen werden.

Dr. Jason Loveridge, CEO der 4SC, kommentiert: "4SC konzentriert sich weiterhin zu hundert Prozent auf die Entwicklung von Resminostat und hat daher fristgerecht auf den Day-180 Assessment Report der EMA reagiert. 4SC wartet nun auf weitere Rückmeldung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP), die weiterhin für Ende April 2025 erwartet wird. Abhängig von der Entscheidung des CHMP werden wir dann prüfen, wie die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens aussehen könnte."

Wichtige Ereignisse im Jahr 2024

* Bei der außerordentlichen Hauptversammlung im Februar 2024, kamen Vorstand und Aufsichtsrat ihrer Pflicht nach, die Anteilseigner gemäß § 92 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) über einen Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals zu informieren. * Ebenfalls im Februar 2024 reichte die 4SC AG bei der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde (EMA) ihren Marktzulassungsantrag (MAA) für Resminostat bei fortgeschrittenem kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) ein, der von der EMA als ausreichend für die Prüfung akzeptiert wurde. * Im März 2024 schloss 4SC einen zweiten Darlehensvertrag mit der Santo Holding (Deutschland) GmbH (Santo Holding) ab, der dem Unternehmen Zugang zu weiteren 3,5 Mio. EUR an verfügbaren Mitteln gewährt. * Im April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der renommierte Dermato-Onkologie-Experte und Studienleiter der RESMAIN-Studie, Professor Dr. Rudolf Stadler (Universitätsklinikum Johannes Wesling, Minden, Deutschland), auf dem 5. Weltkongress für kutane Lymphome (5WCCL) in Pasadena, Kalifornien, USA, wegweisende Daten aus der RESMAIN-Zulassungsstudie zu Resminostat (Kinselby) präsentierte. * Ebenfalls im April 2024 erhielt das Unternehmen von der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) eine produktspezifische Freistellung für Resminostat (Kinselby) im Rahmen des Paediatric Investigation Plan (PIP). * Im Mai 2024 ging 4SC eine Partnerschaft mit Vuja De Sciences, Inc., New Jersey, USA (Vuja De) ein - einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf die Erprobung von Domatinostat in Kombination mit Rapamycin bei Krebserkrankungen wie dem rezidivierenden metastasierten Osteosarkom und refraktären Sarkomen konzentriert. * Im Juli verkündet das Unternehmen, das es den Orphan Drug Status für Resminostat (Kinselby) für die Behandlung von CTCL in der Schweiz erhalten hat. * Im September 2024 hat die 4SC eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen. Es wurden insgesamt 792.080 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Nennwert von je 1,00 EUR ausgegeben. Durch die Platzierung mit einem Bezugspreis von 5,05 EUR je angebotener Aktie erzielte 4SC einen Bruttoemissionserlös von rund 4,0 Mio. EUR. Das Grundkapital der 4SC erhöhte sich infolge der Kapitalmaßnahme von zuvor 10.114.009 EUR auf 10.906.089 EUR. Die neuen Aktien wurden vollständig durch die Hauptaktionärin der Gesellschaft, Santo Holding, gezeichnet. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen.

Operativer Ausblick für 2025

4SC konzentriert sich nun voll und ganz auf die Registrierung seines verbleibenden Medikamentenkandidaten Resminostat (Kinselby) in den Schlüsselregionen der Europäischen Union, Großbritanniens und der Schweiz. Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung der EMA bleiben die Chancen für eine Wertschöpfung durch die Vermarktung von Resminostat (Kinselby) in der europäischen Union bestehen, die allerdings angesichts des im März 2025 erteilten Day-180 Assessment Reports der EMA mit einem sehr hohen Risiko verbunden sind. In der Zwischenzeit wird das Unternehmen voraussichtlich kurz- bis mittelfristig weiterhin jährliche Jahresfehlbeträge ausweisen.

Die 4SC führte in 2024 und Anfang 2025 weiterhin Gespräche mit potenziellen Partnern in der Pharmaindustrie über Resminostat (Kinselby), die jedoch derzeit ruhen, bis klar ist, ob der Zulassungsantrag genehmigungsfähig ist.

In Japan hat 4SC eine laufende Kooperationsvereinbarungen mit Yakult Honsha für die Vermarktung von Resminostat (Kinselby).

Entwicklung des Finanzmittelbestands im Jahr 2024 und Finanzprognose

Der Finanzmittelbestand der 4SC summierte sich zum 31. Dezember 2024 auf 8.311 T EUR. Der durchschnittliche monatliche operative Finanzmittelverbrauch lag im Jahr 2024 bei 626 T EUR und damit innerhalb der für 2024 prognostizierten Spanne von 600 T EUR bis 900 T EUR.

Unter Betrachtung der aktuellen Finanzplanung und der avisierten operativen Tätigkeiten geht der Vorstand davon aus, dass der derzeit verfügbare Finanzmittelbestand mindestens für die nächsten 12 Monate der Geschäftstätigkeit ausreichen wird, insbesondere bis zur endgültigen Entscheidung der EMA über den Zulassungsantrag des Unternehmens für Resminostat (Kinselby).

Während der Bestand an Finanzmitteln von 8.311 T EUR (Ende 2024) eine solide Liquiditätsposition darstellt, bleibt der Vorstand weiterhin vorsichtig in Bezug auf die Fähigkeit der 4SC, zusätzliche Mittel durch weitere Kapitalmaßnahmen zu beschaffen und/oder Einnahmen von Geschäftspartnern zu erzielen.

4SC erwartet für das Jahr 2025 einen durchschnittlichen monatlichen operativen Barmittelverbrauch zwischen 400 T EUR und 700 T EUR. 4SC schätzt, dass sich der Jahresfehlbetrag in 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 deutlich reduzieren wird, was vor allem auf den Abschluss der Open-Label-Komponente der RESMAIN-Studie und die Beantwortung der Fragen der EMA Ende 2024 im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag der 4SC zurückzuführen ist.

- Ende der Pressemitteilung -

Für weitere Informationen:

4SC AG ir-pr@4sc.com

Optimum Strategic Communications Nick Bastin, Vareen Outhonesack Telefon: +44 20 3922 0891 4sc@optimumcomms.com

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG ( http://www.4SC.de ) entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebserkrankungen bekämpfen, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst einen Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat ( http://www.4sc.de/produktpipeline/resminostat/ ).

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich gegebenenfalls auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 15 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2024) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A3E5C40).

Über Kinselby (Resminostat)

Resminostat ( http://www.4sc.de/produktpipeline/resminostat/ ) ist ein oral verabreichter Histon-Deacetylase (HDAC) Inhibitor der Klassen I, IIb und IV, mit dem verschiedene Krebsarten behandelt werden könnten. Resminostat ist gut verträglich und hat gezeigt, dass es Tumorwachstum und -ausbreitung hemmen, zu Tumorrückgang führen und die körpereigene Immunantwort gegen Krebs verstärken kann.

Resminostat wurde in einer zulassungsrelevanten Studie in kutanem T-Zell-Lymphom (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL) in Europa von 4SC und in Japan von Yakult Honsha untersucht.

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen positive Topline-Daten aus seiner RESMAIN-Studie zu Resminostat (Kinselby) bekannt, einer der bislang größten klinischen Studien bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL), die folgendes zeigten:

* eine statistisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (PFS) um 97,6 % im Vergleich zu Placebo (medianes PFS: 8,3 Monate versus 4,2 Monate) * eine signifikante Verbesserung der medianen Zeit bis zur nächsten Behandlung (median TTNT) im Vergleich zu Placebo, die sich mehr als verdoppelt hat (8,8 Monate im Vergleich zu 4,2 Monaten) und * eine klinisch bedeutsame Verbesserung des medianen "gesamten" PFS von 24,3 Monaten, verglichen mit 14,9 Monaten in der Placebogruppe. * Die Nebenwirkungen von Resminostat waren überwiegend leicht bis mittelschwer, überschaubar und reversibel.

Über das kutane T-Zell-Lymphom (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL)

CTCL gehört mit etwa 5.000 neuen Krankheitsfällen pro Jahr in Europa zu den seltenen Erkrankungen. Die Krankheit entsteht dadurch, dass eine spezielle Untergruppe von Immunzellen, die T-Zellen, bösartig entarten und betrifft überwiegend die Haut, kann jedoch letztendlich auch auf Lymphknoten, Blut und innere Organe übergreifen.

Derzeit ist CTCL nicht heilbar und die Behandlungsmöglichkeiten bei fortgeschrittener Erkrankung sind begrenzt. Zwar sprechen Patienten auf die verfügbaren Therapien an, dieses Ansprechen ist jedoch oft von kurzer Dauer und nimmt mit zunehmendem Schweregrad der Erkrankung ab. Die wesentlichen Herausforderungen bei CTCL in fortgeschrittenen Stadien liegen darin, das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten und die Lebensqualität zu verbessern.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 28, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)