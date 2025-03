Emittent / Herausgeber: Seven2 GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung

PRESSEMITTEILUNG Seven2 vereinbart Erwerb von HRK LUNIS, einem der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, von J.C. Flowers München, 28. März 2025 - Seven2, eine führende europäische Private-Equity-Firma, hat heute bekannt gegeben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung mit J.C. Flowers & Co. getroffen hat zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an HRK LUNIS. J.C. Flowers & Co. ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen im Finanzdienstleistungssektor spezialisiert hat. HRK LUNIS ist einer der bedeutendsten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Dies ist die erste Akquisition von Seven2 in Deutschland und stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein dar, um Seven2s Positionierung in Europa weiter auszubauen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 abgeschlossen. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Das bisherige Management-Team von HRK LUNIS einschließlich des CEO und Mitbegründers Andreas Brandt, der eine signifikante Beteiligung im Rahmen der Transaktion behält, wird das Unternehmen weiterhin führen. HRK LUNIS: eine führende bankenunabhängige Vermögensverwaltung Andreas Brandt und J.C. Flowers gründeten HRK LUNIS mit der Vision, ihren Kunden in ganz Deutschland ein unabhängiges, umfassendes Vermögensmanagement anzubieten, das innovative Produkte und herausragende Services vereint. Das Unternehmen bietet ein breites und wettbewerbsfähiges Leistungsspektrum an, darunter individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung, institutionelle Vermögensverwaltung und Fondsmanagement, Private Equity und Family Office Dienstleistungen (über das Multi Family Office WERTIQ). Es verfügt über eine vollständig integrierte Plattform mit einem zentralen Investment Office und einer einheitlichen IT-Infrastruktur. Im Rahmen der Partnerschaft mit J.C. Flowers stärkte HRK LUNIS seine Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter durch eine transformative Fusion zwischen LUNIS und Hubert, Reuss & Kollegen im Jahr 2023, gefolgt von der Akquisition von ProVidens im Jahr 2024. Heute gehört HRK LUNIS zu den fünf größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland mit über 100 Mitarbeitern, die mehr als 6,6 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (AuM/AuA) für mehr als 2.200 Kunden betreuen und in acht Städten Niederlassungen betreiben. Das nächste Kapitel einer erfolgreichen Wachstumsgeschichte Gemeinsam mit Seven2 will HRK LUNIS seinen erfolgreichen organischen Wachstumskurs fortsetzen, das Unternehmensprofil weiter ausbauen, sein Produktangebot weiterentwickeln, einschließlich alternativer Investments und Anlageklassen, und seine digitalen Fähigkeiten optimieren, um maximalen Nutzen für die Kunden zu schaffen. Aufbauend auf seinem erfolgreichen Wachstumskurs wird HRK LUNIS auch weiterhin eine aktive Akquisitionsstrategie verfolgen. HRK LUNIS bietet seinen zukünftigen Partnern und deren Kunden ein äußerst attraktives Angebot, das ein marktführendes Investment Office, umfassende Unterstützung bei regulatorischen und Compliance-Themen sowie starke IT-Kapazitäten umfasst. "Wir möchten J.C. Flowers für die hervorragende Partnerschaft in den letzten acht Jahren danken und freuen uns darauf, Seven2 als unseren zukünftigen Partner zu begrüßen, um weiteres organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben und unsere Position im deutschen Markt für bankenunabhängige Vermögensverwalter sowie in der breiteren DACH-Region zu stärken. Das Seven2-Team bringt wertvolle Sektor- und M&A-Expertise mit, die uns bei der Realisierung unserer Wachstumsziele unterstützen wird", sagt Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS. "HRK LUNIS ist ein großartiges Unternehmen, und die Entwicklung in den letzten Jahren hat neue Maßstäbe für Unternehmertum und Professionalität im deutschen Markt für unabhängige Vermögensverwalter gesetzt. Wir danken Andreas und seinem Team für ihren kontinuierlichen Einsatz bei der gemeinsamen Gestaltung dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Wir sind ermutigt durch die Chancen in der DACH-Region und sind überzeugt, dass der Weg von HRK LUNIS in Zukunft von weiterem Erfolg an der Seite von Seven2 geprägt sein wird", sagt Dr. Ilinca Rosetti, Operating Partner bei J.C. Flowers. "Wir freuen uns sehr, HRK LUNIS in der Seven2-Familie willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft spiegelt unser tiefes Vertrauen in dieses herausragende Team wider, dessen Expertise und unternehmerische Kultur ein einzigartiges Unternehmen im Bereich der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland aufgebaut haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HRK LUNIS, um ihre marktführende Position weiterzuentwickeln und ihre Reichweite im DACH-Markt auszubauen", sagt Dr. Florian Wolff, Partner bei Seven2 und Leiter der DACH-Region. - Rothschild & Co fungiert als M&A-Berater, Latham & Watkins als rechtlicher Berater und Alvarez & Marsal als finanzieller Berater für Seven2. Houlihan Lokey fungiert als M&A-Berater und Noerr als rechtlicher Berater für J.C. Flowers und das Unternehmen. - Pressekontakt J.C. Flowers - Jennifer Hurson Lambert by LLYC jhurson@lambert.com

Seven2 - Lauren Bardet Communications Director +33 6 16 32 72 82 lauren.bardet@seven2.eu Über HRK LUNIS HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 6,6 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 19 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de Über J.C. Flowers J.C. Flowers ist eine führende Private-Equity-Firma, die weltweit im Finanzdienstleistungssektor investiert. Die Firma wurde 1998 gegründet und hat mehr als 18 Milliarden US-Dollar an Kapital in 67 Portfoliounternehmen in verschiedenen Sektoren wie Bankwesen, Versicherungen, Spezialfinanzierungen und Vermögensmanagement investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.jcfco.com . Über Seven2 Seven2 ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Mailand, München und Amsterdam. Das partnerschaftlich geführte Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in ganz Europa spezialisiert. Die Hauptinvestitionsbereiche sind Dienstleistungen, Telekommunikation und Technologie. Seven2 legt viel Wert darauf, das Potential ambitionierter Unternehmen zu fördern, insbesondere auf den Themen Digitalisierung und erfolgreichem Ausbau durch Akquisitionen. Folgen Sie uns: www.seven2.eu Seven2 | @seven2_pe









