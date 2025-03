Berlin (ots) -In genau drei Monaten tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. Ab dem 28. Juni müssen viele Unternehmen ihre digitalen Angebote barrierefrei zugänglich machen. Betroffen sind insbesondere Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die online verkauft oder gebucht werden - und deren Jahresumsatz über zwei Millionen Euro liegt.Eine aktuelle Analyse der Deutschen Gesellschaft für Barrierefreiheit (DGfB) zeigt jedoch: 93 Prozent der untersuchten Webseiten weisen noch immer signifikante Barrieren auf. Weniger als 0,5 Prozent verfügen über eine gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheitserklärung. Der Handlungsbedarf ist entsprechend hoch.Drei Schritte, mit denen Unternehmen jetzt starten können1. Webseite testenMit dem kostenlosen Barriere-Test auf www.accessgo.de lässt sich in wenigen Minuten prüfen, ob eine Website vom BFSG betroffen ist und ob Barrieren bestehen.2. Barrierefreiheitserklärung einbauenDiese Erklärung ist gesetzlich vorgeschrieben. AccessGO erstellt sie automatisch - individuell und abgestimmt auf die Inhalte der jeweiligen Webseite.3. Barrieren beheben - mit oder ohne ToolAccessGO erkennt typische Barrieren automatisch und optimiert viele davon direkt im Hintergrund. Alternativ liefert das System klare Empfehlungen zur manuellen Umsetzung - auch ohne Plugin nutzbar.Mit AccessGO hat die DGfB zudem eine Lösung entwickelt, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen sowie Agenturen zugeschnitten ist. Sie ermöglicht es, Webseiten schnell und automatisiert barrierefreier zu gestalten - ohne technisches Vorwissen oder aufwendige Umbauten.Die Lösung basiert auf den Standards der WCAG 2.1 AA, prüft und optimiert Webseiten automatisch, unterstützt mit Monitoring-Tools und generiert eine individuelle Barrierefreiheitserklärung. Die Integration erfolgt über ein schlankes Plugin und ist in wenigen Minuten abgeschlossen.***AccessGO ist eine Marke der DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH und bietet eine Komplettlösung für digitale Barrierefreiheit. Weitere Informationen unter www.accessgo.dePressekontakt:Frank Scheibe+4915772588917frank.scheibe@accessgo.deOriginal-Content von: AccessGO / DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179112/6000581