Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, March 28

28 March 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 20 December 2024 (the Extended Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 27 March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 17,574 Highest price paid per share (pence per share): 572p Lowest price paid per share (pence per share): 568p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 570.5171p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 180,089,749 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,386,664 Ordinary Shares. In addition to the 8,979,759 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme which commenced in March 2024 and concluded in January 2025, the Company has purchased a total of 11,366,423 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: HSBC Bank PLC

Intermediary code: HBEU

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (per share) Time of transaction Transaction reference Venue 9 568 08:05:15 R52LWT08UO XLON 21 568 08:05:15 E0MUZnRsqUOv TRQX 19 568 08:05:15 0100005QF BATE 24 568 08:05:15 110000AJY CHIX 20 568 08:05:15 110000AJZ CHIX 24 568 08:05:15 0100005QG BATE 20 568 08:05:15 E0MUZnRsqUOx TRQX 22 568 08:05:15 032710950002524 AQXE 19 568 08:05:15 032710950002525 AQXE 90 570 08:09:53 R52LWT09HA XLON 93 570 08:09:53 R52LWT09HB XLON 15 568 08:12:03 R52LWT09WD XLON 17 568 08:12:03 R52LWT09WE XLON 18 568 08:12:03 01000070A BATE 16 568 08:12:03 110000D2J CHIX 17 568 08:12:03 110000D2K CHIX 18 568 08:12:03 01000070B BATE 13 568 08:12:10 032710950003647 AQXE 14 568 08:12:10 032710950003648 AQXE 12 568 08:12:45 032710950003736 AQXE 15 568 08:12:45 032710950003737 AQXE 12 568 08:13:02 R52LWT091N XLON 18 568 08:13:02 R52LWT091O XLON 20 569 08:16:40 R52LWT0AN0 XLON 22 569 08:16:40 R52LWT0AN1 XLON 21 569 08:16:44 0100007SX BATE 24 569 08:16:44 110000ECW CHIX 25 569 08:16:44 110000ECX CHIX 27 569 08:16:44 0100007SY BATE 20 569 08:16:44 032710950004429 AQXE 17 569 08:16:44 032710950004430 AQXE 92 569 08:17:16 R52LWT0AQV XLON 85 569 08:17:16 R52LWT0AQW XLON 18 568 08:17:50 E0MUZnRsskpq TRQX 17 568 08:17:50 R52LWT0AVJ XLON 17 568 08:17:50 E0MUZnRsskps TRQX 18 568 08:17:50 R52LWT0AVK XLON 30 568 08:17:50 110000EQ8 CHIX 30 568 08:17:50 110000EQ9 CHIX 91 569 08:26:06 R52LWT0BOJ XLON 75 569 08:26:06 R52LWT0BOK XLON 12 569 08:26:06 R52LWT0BOK XLON 93 569 08:26:06 R52LWT0BOM XLON 80 569 08:26:06 R52LWT0BON XLON 12 569 09:13:01 110000QQ6 CHIX 12 569 09:13:01 110000QQ7 CHIX 14 569 09:13:01 010000GH8 BATE 14 569 09:13:01 010000GH9 BATE 35 570 09:13:01 032710950010099 AQXE 9 570 09:13:01 032710950010099 AQXE 23 570 09:13:01 032710950010099 AQXE 22 570 09:13:01 032710950010099 AQXE 91 570 09:13:01 E0MUZnRsyrLl TRQX 2 570 09:13:01 032710950010103 AQXE 27 570 09:13:01 032710950010103 AQXE 56 570 09:13:01 032710950010103 AQXE 14 570 09:13:01 E0MUZnRsyrLn TRQX 19 570 09:13:01 032710950010106 AQXE 25 570 09:13:01 032710950010106 AQXE 14 569 09:16:28 R52LWT0ED3 XLON 14 569 09:16:28 R52LWT0ED4 XLON 2 569 09:16:28 E0MUZnRsz7ta TRQX 11 569 09:21:24 R52LWT0FPN XLON 11 569 09:21:24 R52LWT0FPO XLON 7 569 09:21:29 032710950010859 AQXE 19 570 09:40:11 010000K55 BATE 14 570 09:40:11 R52LWT1GY7 XLON 17 570 09:40:11 010000K56 BATE 12 570 09:40:11 R52LWT1GY8 XLON 16 570 09:40:11 110000W7M CHIX 13 570 09:40:11 E0MUZnRt10Ql TRQX 13 570 09:40:11 110000W7N CHIX 12 570 09:40:11 E0MUZnRt10Qn TRQX 89 572 10:01:56 R52LWT1HAE XLON 12 571 10:02:21 E0MUZnRt2bN8 TRQX 17 571 10:02:21 R52LWT1HDI XLON 20 571 10:02:21 R52LWT1HDJ XLON 21 571 10:02:21 010000N8C BATE 19 571 10:02:21 1100010MX CHIX 28 571 10:02:21 1100010MY CHIX 17 571 10:02:21 010000N8D BATE 18 571 10:02:21 032710950013575 AQXE 23 571 10:02:21 032710950013576 AQXE 84 571 10:02:21 R52LWT1HDP XLON 84 571 10:02:21 R52LWT1HDQ XLON 34 571 10:02:21 R52LWT1HDR XLON 55 571 10:02:21 R52LWT1HDR XLON 84 571 10:02:21 R52LWT1HDT XLON 91 571 10:02:21 R52LWT1HDU XLON 12 571 10:02:21 R52LWT1HDV XLON 90 572 10:02:21 1100010MZ CHIX 14 572 10:02:21 1100010N0 CHIX 38 572 10:02:21 1100010N0 CHIX 35 572 10:02:21 1100010N0 CHIX 81 572 10:02:21 1100010N3 CHIX 8 572 10:02:21 1100010N3 CHIX 35 572 10:02:21 1100010N5 CHIX 40 572 10:02:21 1100010N5 CHIX 89 572 10:03:32 1100010TZ CHIX 87 572 10:03:32 1100010U0 CHIX 47 572 10:03:32 1100010U1 CHIX 41 572 10:03:32 1100010U1 CHIX 85 572 10:03:32 1100010U3 CHIX 91 572 10:03:32 1100010U4 CHIX 84 572 10:03:32 1100010U5 CHIX 1 572 10:03:32 1100010U7 CHIX 14 572 10:03:32 1100010U8 CHIX 11 572 10:03:32 1100010U8 CHIX 16 572 10:03:32 1100010U8 CHIX 88 572 10:08:02 1100011RL CHIX 88 572 10:08:02 1100011RM CHIX 74 572 10:08:02 1100011RN CHIX 40 572 10:09:32 1100011ZJ CHIX 85 572 10:10:47 11000128S CHIX 3 572 10:10:47 11000128T CHIX 20 571 10:24:02 R52LWT1JPZ XLON 22 571 10:24:02 R52LWT1JP0 XLON 12 571 10:24:02 010000Q6G BATE 14 571 10:24:02 1100014JH CHIX 23 571 10:24:02 E0MUZnRt4Cel TRQX 15 571 10:24:02 1100014JI CHIX 13 571 10:24:02 010000Q6H BATE 26 571 10:24:02 E0MUZnRt4Cen TRQX 16 571 10:24:02 032710950015045 AQXE 11 571 10:24:02 032710950015046 AQXE 12 570 10:34:20 R52LWT1J5P XLON 17 570 10:34:20 R52LWT1J5Q XLON 12 570 10:34:25 110001612 CHIX 16 570 10:34:25 110001613 CHIX 12 571 10:35:51 R52LWT1J9W XLON 46 571 10:35:51 R52LWT1J9W XLON 32 571 10:35:51 R52LWT1J9W XLON 34 571 10:35:51 R52LWT1J90 XLON 12 571 10:47:21 010000STY BATE 9 571 10:47:21 E0MUZnRt5hlX TRQX 14 571 10:47:21 11000181U CHIX 10 571 10:47:21 R52LWT1KZR XLON 17 571 10:47:21 11000181V CHIX 13 571 10:47:21 010000STZ BATE 10 571 10:47:21 E0MUZnRt5hlZ TRQX 10 571 10:47:21 R52LWT1KZS XLON 12 571 10:48:08 E0MUZnRt5lAY TRQX 13 571 10:48:08 E0MUZnRt5lAa TRQX 16 570 10:56:21 1100019LQ CHIX 23 570 10:56:21 E0MUZnRt6GHu TRQX 11 570 10:56:21 010000TYB BATE 12 570 10:56:21 R52LWT1KF5 XLON 16 570 10:56:21 1100019LR CHIX 11 570 10:56:21 010000TYC BATE 26 570 10:56:21 E0MUZnRt6GHw TRQX 12 570 10:56:21 R52LWT1KF6 XLON 26 570 10:56:21 032710950017051 AQXE 22 570 10:56:21 032710950017052 AQXE 90 571 10:56:21 032710950017053 AQXE 92 571 10:56:21 032710950017054 AQXE 18 570 10:56:22 E0MUZnRt6GOc TRQX 17 570 10:56:22 E0MUZnRt6GOe TRQX 19 570 10:56:22 R52LWT1LGI XLON 18 570 10:56:22 R52LWT1LGJ XLON 11 570 10:56:26 010000TYV BATE 10 570 10:56:26 010000TYW BATE 17 570 10:56:26 1100019MK CHIX 17 570 10:56:26 1100019ML CHIX 26 570 10:56:26 032710950017058 AQXE 27 570 10:56:26 032710950017059 AQXE 18 570 10:56:52 R52LWT1LH0 XLON 17 570 10:56:52 R52LWT1LH1 XLON 24 571 11:10:02 R52LWT1L11 XLON 25 571 11:10:02 R52LWT1L12 XLON 30 571 11:10:02 110001C31 CHIX 15 571 11:10:02 010000VZY BATE 6 571 11:10:02 110001C32 CHIX 17 571 11:10:02 010000VZZ BATE 25 571 11:10:02 110001C32 CHIX 17 570 11:13:55 R52LWT1L9Q XLON 17 570 11:13:55 R52LWT1L9R XLON 20 570 11:13:55 E0MUZnRt7RQb TRQX 15 570 11:13:55 110001D34 CHIX 17 570 11:13:55 010000WNT BATE 14 570 11:13:55 110001D35 CHIX 17 570 11:13:55 010000WNU BATE 20 570 11:13:55 E0MUZnRt7RQd TRQX 16 570 11:13:55 032710950018162 AQXE 16 570 11:13:55 032710950018163 AQXE 19 571 11:13:55 010000WNW BATE 38 571 11:13:55 010000WNW BATE 41 571 11:13:55 010000WNW BATE 33 571 11:13:55 010000WNW BATE 23 570 12:06:23 110001LV9 CHIX 25 570 12:06:23 110001LVA CHIX 48 571 12:08:01 0100013WF BATE 92 571 12:08:18 110001M89 CHIX 15 571 12:08:18 110001M8A CHIX 90 571 12:09:24 110001MD5 CHIX 91 571 12:09:24 110001MD7 CHIX 84 571 12:09:24 110001MD8 CHIX 89 571 12:09:24 110001MD9 CHIX 88 571 12:09:24 110001MDA CHIX 33 571 12:09:24 110001MDB CHIX 26 571 12:09:24 110001MDB CHIX 86 571 12:20:00 0100015DZ BATE 86 571 12:20:00 110001O0S CHIX 34 571 12:20:00 R52LWT1OBF XLON 51 571 12:20:00 R52LWT1OBF XLON 10 571 12:20:00 0100015E1 BATE 87 571 12:25:01 R52LWT1PI2 XLON 27 571 12:25:01 R52LWT1PI3 XLON 59 571 12:25:01 R52LWT1PI3 XLON 90 571 12:25:01 R52LWT1PI5 XLON 79 571 12:25:01 R52LWT1PI6 XLON 85 571 12:25:04 R52LWT1PIB XLON 90 571 12:25:04 R52LWT1PIC XLON 81 571 12:25:04 110001OLJ CHIX 9 571 12:25:04 110001OLJ CHIX 91 571 12:25:04 R52LWT1PID XLON 92 571 12:25:04 110001OLL CHIX 76 571 12:25:04 R52LWT1PIE XLON 14 571 12:25:04 R52LWT1PIE XLON 83 571 12:25:04 110001OLM CHIX 2 571 12:28:02 R52LWT1PME XLON 53 571 12:28:02 R52LWT1PME XLON 34 571 12:28:02 R52LWT1PME XLON 48 571 12:28:02 110001P0Q CHIX 87 571 12:31:42 R52LWT1PUD XLON 85 571 12:31:42 R52LWT1PUE XLON 85 571 12:31:42 R52LWT1PUF XLON 90 571 12:31:42 R52LWT1PVG XLON 88 571 12:31:42 R52LWT1PVH XLON 85 571 12:31:42 R52LWT1PVI XLON 87 571 12:31:42 R52LWT1PVJ XLON 88 571 12:31:42 R52LWT1PVK XLON 22 570 12:39:19 R52LWT1P9F XLON 23 570 12:39:19 R52LWT1PAG XLON 16 570 12:51:19 R52LWT1QUT XLON 20 570 12:51:19 E0MUZnRtD8xJ TRQX 2 570 12:51:19 E0MUZnRtD8xL TRQX 17 570 12:51:19 R52LWT1QUU XLON 15 570 12:51:19 110001TGV CHIX 15 570 12:51:19 0100019HG BATE 15 570 12:51:19 110001TGW CHIX 15 570 12:51:19 0100019HH BATE 18 570 12:51:19 E0MUZnRtD8xL TRQX 16 570 12:51:19 032710950025454 AQXE 17 570 12:51:19 032710950025455 AQXE 21 570 12:51:23 E0MUZnRtD9o1 TRQX 21 570 12:51:23 E0MUZnRtD9o3 TRQX 17 570 12:51:23 R52LWT1QVK XLON 21 570 12:51:23 0100019JK BATE 21 570 12:51:23 0100019JL BATE 17 570 12:51:23 R52LWT1QVL XLON 24 570 12:51:23 032710950025479 AQXE 25 570 12:51:23 032710950025480 AQXE 16 570 12:55:03 R52LWT1Q3M XLON 16 570 12:55:03 R52LWT1Q3N XLON 3 570 12:55:06 110001U9R CHIX 9 570 12:57:04 R52LWT1Q8N XLON 10 570 12:57:04 R52LWT1Q8O XLON 13 570 12:57:04 E0MUZnRtDVgo TRQX 14 570 12:57:04 010001ADB BATE 15 570 12:57:04 010001ADC BATE 1 570 12:57:04 E0MUZnRtDVgq TRQX 13 570 12:57:04 E0MUZnRtDVgq TRQX 16 570 12:57:04 110001UWF CHIX 17 570 12:57:04 110001UWG CHIX 13 570 12:57:04 032710950025903 AQXE 15 570 12:57:04 032710950025904 AQXE 22 570 13:25:39 R52LWT1S3N XLON 19 570 13:25:39 R52LWT1S3O XLON 13 570 13:25:39 010001EVI BATE 19 570 13:25:39 E0MUZnRtFIE2 TRQX 18 570 13:25:39 1100020SG CHIX 21 570 13:25:39 1100020SH CHIX 12 570 13:25:39 010001EVJ BATE 19 570 13:25:39 E0MUZnRtFIE4 TRQX 1 570 13:25:39 010001EVJ BATE 6 570 13:25:39 032710950027933 AQXE 9 570 13:27:00 010001F6I BATE 13 570 13:27:00 R52LWT1S8S XLON 10 570 13:27:00 R52LWT1S8T XLON 12 570 13:27:30 1100021AX CHIX 13 570 13:27:30 1100021AY CHIX 11 570 13:27:53 R52LWT1SA2 XLON 11 570 13:27:53 R52LWT1SA3 XLON 20 570 13:27:53 1100021EX CHIX 15 570 13:27:53 010001FE0 BATE 16 570 13:27:53 1100021EY CHIX 19 570 13:27:53 010001FE1 BATE 12 570 13:27:53 R52LWT1SA8 XLON 9 570 13:27:53 010001FE5 BATE 11 570 13:27:57 R52LWT1SAF XLON 9 570 13:27:58 032710950028178 AQXE 4 570 13:27:58 032710950028179 AQXE 16 570 13:27:58 R52LWT1SBI XLON 84 570 13:37:39 R52LWT1U88 XLON 16 570 13:37:39 R52LWT1U89 XLON 73 570 13:37:39 R52LWT1U89 XLON 88 570 13:37:39 R52LWT1U8B XLON 88 570 13:37:39 R52LWT1U8C XLON 86 570 13:37:39 R52LWT1U8D XLON 91 570 13:38:01 R52LWT1UA6 XLON 84 570 13:38:01 R52LWT1UA7 XLON 88 570 13:38:01 R52LWT1UA8 XLON 86 570 13:42:04 R52LWT1VV9 XLON 91 570 13:42:04 R52LWT1VVA XLON 14 571 13:54:16 010001ORI BATE 62 572 13:54:17 110002ECH CHIX 26 572 13:54:17 110002ECH CHIX 80 572 13:54:18 110002ECJ CHIX 4 572 13:54:18 110002ECJ CHIX 2 572 13:54:18 110002ECJ CHIX 85 572 13:54:18 110002ECO CHIX 21 572 13:54:18 110002ECP CHIX 13 571 13:54:24 010001OVO BATE 21 571 13:54:24 110002EFF CHIX 14 571 13:54:24 E0MUZnRtIb93 TRQX 15 571 13:54:24 R52LWT1XJI XLON 21 571 13:54:24 110002EFG CHIX 13 571 13:54:24 E0MUZnRtIb95 TRQX 15 571 13:54:24 R52LWT1XJJ XLON 24 571 13:54:24 032710950032265 AQXE 24 571 13:54:24 032710950032266 AQXE 21 570 13:58:01 E0MUZnRtIzO5 TRQX 22 570 13:58:01 E0MUZnRtIzO7 TRQX 16 570 13:58:01 R52LWT1X9B XLON 15 570 13:58:01 110002FP6 CHIX 19 570 13:58:01 010001PYA BATE 16 570 13:58:01 110002FP7 CHIX 19 570 13:58:01 010001PYB BATE 16 570 13:58:01 R52LWT1X9C XLON 15 570 13:58:34 032710950032884 AQXE 9 570 13:58:34 032710950032885 AQXE 6 570 13:58:49 032710950032885 AQXE 17 569 14:06:11 010001S7V BATE 14 569 14:06:11 E0MUZnRtJhCg TRQX 18 569 14:06:11 010001S7W BATE 15 569 14:06:11 E0MUZnRtJhCi TRQX 13 569 14:06:11 R52LWT1ZGB XLON 15 569 14:06:11 R52LWT1ZGC XLON 28 569 14:06:11 032710950033857 AQXE 26 569 14:06:11 032710950033859 AQXE 7 569 14:07:57 032710950034015 AQXE 5 569 14:08:26 032710950034015 AQXE 14 569 14:08:26 032710950034074 AQXE 16 570 14:24:12 R52LWT11NE XLON 16 570 14:24:12 R52LWT11NF XLON 15 570 14:24:12 032710950035748 AQXE 16 570 14:24:12 032710950035749 AQXE 54 570 14:24:12 R52LWT11OG XLON 54 570 14:24:12 R52LWT11OH XLON 88 570 14:24:12 R52LWT11OI XLON 88 570 14:36:39 110002SIW CHIX 90 570 14:36:39 R52LWT12DF XLON 87 570 14:36:39 110002SIX CHIX 3 570 14:36:39 010001ZYF BATE 85 570 14:36:40 110002SJ3 CHIX 88 570 14:36:40 110002SJ4 CHIX 88 570 14:36:40 110002SJ5 CHIX 64 570 14:36:40 R52LWT12EG XLON 23 570 14:36:40 R52LWT12EG XLON 92 570 14:36:40 110002SJ6 CHIX 74 570 14:36:41 010001ZYO BATE 17 570 14:36:41 010001ZYO BATE 90 570 14:36:41 110002SJO CHIX 91 570 14:36:41 010001ZYQ BATE 35 570 14:36:42 110002SJP CHIX 50 570 14:36:42 110002SJP CHIX 84 570 14:36:43 R52LWT12EL XLON 89 570 14:36:43 R52LWT12EM XLON 84 570 14:36:43 R52LWT12EN XLON 78 570 14:36:43 R52LWT12EO XLON 12 570 14:36:43 R52LWT12EO XLON 39 570 14:36:43 110002SLU CHIX 44 570 14:36:43 110002SLU CHIX 85 570 14:36:43 010001ZZF BATE 30 570 14:36:43 010001ZZG BATE 38 570 14:36:43 110002SLZ CHIX 17 570 14:36:43 110002SLZ CHIX 1 570 14:36:43 110002SM1 CHIX 88 570 14:36:43 110002SM1 CHIX 91 570 14:36:43 110002SM3 CHIX 12 570 14:36:50 110002SPS CHIX 77 570 14:36:50 110002SPS CHIX 86 570 14:36:50 110002SPU CHIX 42 570 14:36:50 E0MUZnRtMNjG TRQX 6 570 14:36:50 E0MUZnRtMNjG TRQX 16 570 14:36:50 R52LWT12FV XLON 26 570 14:36:50 R52LWT12FV XLON 1 570 14:36:50 110002SPV CHIX 72 571 14:45:09 110002VI6 CHIX 19 571 14:45:09 110002VI6 CHIX 61 571 14:45:09 110002VI8 CHIX 28 571 14:45:09 110002VI8 CHIX 3 571 14:45:09 110002VI8 CHIX 85 571 14:45:09 110002VIB CHIX 87 571 14:45:09 110002VIC CHIX 84 571 14:45:09 110002VID CHIX 87 571 14:45:09 110002VIE CHIX 89 571 14:45:09 110002VIF CHIX 84 571 14:45:09 110002VIG CHIX 91 571 14:45:09 110002VIH CHIX 85 571 14:45:09 110002VIQ CHIX 17 571 14:45:09 0100022D0 BATE 18 571 14:45:09 E0MUZnRtN53t TRQX 14 571 14:45:09 110002VIR CHIX 80 571 14:45:31 110002VMU CHIX 6 571 14:45:31 110002VMU CHIX 83 571 14:45:31 110002VMW CHIX 85 571 14:45:31 110002VMX CHIX 85 571 14:45:31 E0MUZnRtN702 TRQX 92 571 14:45:31 110002VMY CHIX 90 571 14:45:31 E0MUZnRtN705 TRQX 79 571 14:45:31 110002VMZ CHIX 5 571 14:45:31 E0MUZnRtN70L TRQX 19 571 14:45:31 E0MUZnRtN70N TRQX 13 571 14:45:31 110002VN1 CHIX 11 571 14:45:31 110002VN1 CHIX 20 570 14:46:31 R52LWT14O1 XLON 28 570 14:46:31 R52LWT14O2 XLON 18 570 14:46:31 E0MUZnRtNCh3 TRQX 31 570 14:46:31 110002W1P CHIX 19 570 14:46:31 0100022RZ BATE 24 570 14:46:31 110002W1Q CHIX 24 570 14:46:31 0100022S0 BATE 15 570 14:46:31 E0MUZnRtNCh5 TRQX 91 570 14:46:31 R52LWT14O4 XLON 83 570 14:46:31 0100022S1 BATE 86 570 14:46:34 110002W29 CHIX 84 570 14:46:34 E0MUZnRtNCsO TRQX 4 570 14:46:42 E0MUZnRtNDQ2 TRQX 87 570 14:46:42 E0MUZnRtNDQ2 TRQX 83 570 14:46:42 E0MUZnRtNDQ7 TRQX 86 570 14:46:42 E0MUZnRtNDQJ TRQX 88 570 14:46:42 E0MUZnRtNDQY TRQX 84 570 14:46:42 E0MUZnRtNDQa TRQX 14 569 15:06:06 R52LWT162P XLON 20 569 15:06:06 R52LWT162Q XLON 84 570 15:09:07 R52LWT16CI XLON 89 570 15:09:07 R52LWT16CJ XLON 90 570 15:09:07 R52LWT16CK XLON 38 570 15:09:07 1100034K0 CHIX 41 570 15:10:48 R52LWT17IX XLON 43 570 15:10:48 R52LWT17IX XLON 8 570 15:10:48 11000354M CHIX 21 569 15:45:11 032710950044304 AQXE 19 569 15:45:11 032710950044305 AQXE 13 570 16:13:06 R52LWT1D8C XLON 12 570 16:13:06 R52LWT1D8D XLON 11 570 16:13:07 110003SIL CHIX 11 570 16:13:07 110003SIM CHIX 14 570 16:13:07 010002SJR BATE 14 570 16:13:07 010002SJS BATE 12 570 16:13:15 032710950047692 AQXE 11 570 16:13:15 032710950047693 AQXE 84 571 16:18:24 R52LWT1E2U XLON 84 571 16:18:24 R52LWT1E2V XLON 83 571 16:18:24 R52LWT1E2W XLON 88 571 16:18:24 R52LWT1E2X XLON 19 570 16:19:45 032710950048524 AQXE 18 571 16:19:45 R52LWT1E94 XLON 69 571 16:19:45 R52LWT1E94 XLON 10 570 16:20:58 032710950048524 AQXE 30 570 16:20:58 032710950048694 AQXE 92 572 16:22:52 010002WEB BATE 88 572 16:22:52 032710950049123 AQXE 96 572 16:22:52 010002WEC BATE 88 572 16:22:52 032710950049124 AQXE 175 572 16:22:52 010002WED BATE 6 572 16:22:53 032710950049125 AQXE 35 572 16:22:53 032710950049126 AQXE 34 571 16:22:53 R52LWT1FUS XLON 40 571 16:22:53 R52LWT1FUT XLON 37 571 16:22:57 010002WFA BATE 36 571 16:22:57 010002WFB BATE 34 571 16:22:57 032710950049137 AQXE 36 571 16:22:57 032710950049138 AQXE 11 571 16:23:00 R52LWT1FVT XLON 9 571 16:23:00 R52LWT1FVV XLON 11 571 16:23:00 110003X57 CHIX 14 571 16:23:00 010002WG0 BATE 11 571 16:23:00 110003X58 CHIX 12 571 16:23:00 010002WG1 BATE 2 571 16:23:00 R52LWT1FVV XLON