Trophy Universal City Group, LLC und Trophy West Covina Motor Group, LLC ("Trophy Group") haben Klage gegen Nissan North America, Inc. erhoben und den Fahrzeughersteller darin eines orchestrierten, vorsätzlichen und geschäftsschädigenden Plans bezichtigt, den Fahrzeugbestand der Trophy Group zu ersticken und die Gruppe aus dem Markt zu verdrängen. Die Sache dreht sich um zwei Nissan-Vertretungen im Los Angeles County-Universal City Nissan und West Covina Nissan-die von dem weltweit tätigen Unternehmer und Gründer der Trophy Group sowie CEO Nasser Watar geleitet werden. Die Trophy Group unterstellt Nissan eine Vergeltungssabotage. Die Trophy Group wird vertreten von Amnon Siegel und Bryan Redfern von Miller Barondess, LLP.

Vorgeschichte von Erfolg und partnerschaftlicher Zusammenarbeit

Seit der Gründung der Trophy Group vor über zehn Jahren hat Nasser Watar, ein Veteran der Fahrzeugbranche, die Gruppe auf den Betrieb zahlreicher erfolgreicher Fahrzeugvertretungen in Südkalifornien ausgedehnt, darunter führende Marken wie Mercedes-Benz und Kia. Seine Fahrzeughändler gehören zu den verkaufsstärksten des Landes für die jeweiligen Marken.

Zusätzlich zu seinen Geschäftstätigkeiten in den USA hat Watar auch eine bedeutende Rolle im internationalen Vertrieb von Nissan, insbesondere im Nahen Osten, gespielt. Von 2008 bis 2019 war er Vice Chairman, President und CEO der Nissan Gulf Company, einem Joint-Venture von Nissan Motor Co., Ltd. ("Nissan Japan") und der Al-Dahana Group. Im Lauf des Al-Dahana Joint-Ventures mit Nissan Japan war Watar CEO von Al-Dahana sowie Nissan Gulf. Unter Watars Leitung konnte Nissan Gulf die Marktpräsenz der Marke Nissan erheblich ausdehnen und wurde zum zweitgrößten Marktführer im Nahen Osten sowie die gewinnstärkste Nissan-Tochtergesellschaft weltweit.

Erster Hilferuf von Nissan

Im Jahr 2017 wandte sich Nissan in Anerkennung seiner Expertise an Watar mit der Bitte, die Leitung zweier leistungsschwacher Autohäuser im Los Angeles County-Universal City Nissan und West Covina Nissan-zu übernehmen. Diese einst erfolgreichen Fahrzeughändler waren unter der Leitung ihres früheren Besitzers, der Sage Automotive Group, auf schwere Zeiten gestoßen. Nissan war bestrebt, sie unter der Leitung von Watar zur Rentabilität zurückzuführen, und die Trophy Group erwarb die beiden Autohäuser. Zunächst entwickelte sich die Transaktion positiv. Mit Unterstützung von Nissan machten sich Watar und sein Team mit Eifer daran, das Ansehen und die Leistung der beiden Autohäuser wieder aufzubauen.

Vergeltungsmaßnahmen nach dem Ghosn-Skandal

Im Jahr 2018 sorgte die Verhaftung des ehemaligen CEO von Nissan Japan, Carlos Ghosn, für eine globale Kontroverse. Als nähere Einzelheiten bekannt wurden, war Nissan Japan bestrebt, die Verbindungen mit diversen mit dem Skandal verbundenen Einzelpersonen und Firmen abzubrechen-darunter auch der frühere Geschäftspartner von Watar bei Al-Dahana. Obwohl keine Vorwürfe gegen Watar selbst erhoben wurden, beendete Nissan einseitig die Vertriebspartnerschaft mit Gulf, was Al-Dahana veranlasste, Klage zu erheben. Im Jahr 2021 wurden Al-Dahana in einem Gerichtsurteil gegen Nissan Japan in Dubai 354 Millionen USD zugesprochen.

Im Gegenzug habe Nissan dann eine geheime Vergeltungskampagne gegen Watar und die Fahrzeughändler der Trophy Group in den USA durchgeführt, um diese aus dem Geschäft zu verdrängen. Der Klageschrift zufolge habe Nissan systematisch zu wenig Fahrzeuge an Universal City Nissan und West Covina Nissan vergeben und deren wichtige Fahrzeugbestände dadurch gering gehalten, während Wettbewerber in der Nähe bevorzugt wurden.

Auswirkungen der gesetzwidrigen Maßnahmen von Nissan

Die Zuteilung neuer Fahrzeuge ist der Lebenssaft eines Autohauses und die vorgebrachten Maßnahmen von Nissan führten zu einem Teufelskreis: geringerer Fahrzeugbestand führte zu niedrigeren Verkäufen, was wiederum weitere reduzierte Zuteilungen nach sich zog. Trotz Watars wiederholter Bitten um faire Behandlung habe Nissan es abgelehnt, den notwendigen Fahrzeugbestand bereitzustellen, was die Nissan-Autohäuser der Trophy Group vorsätzlich lahmgelegt habe, so dass sie letzten Endes gezwungen waren, ihre Türen zu schließen.

Die behaupteten Maßnahmen von Nissan hätten der Trophy Group Geschäftsschäden in Millionenhöhe verursacht und dem Verbraucher im Markt in Los Angeles zudem wettbewerbsfähige Wahlmöglichkeiten vorenthalten. Aufrund der vorgebrachten gezielten Kampagne wirtschaftlicher Schädigung lege die Trophy Group alle verfügbaren Rechtsmittel gegen Nissan ein.

"Das Verhalten von Nissan stellt einen Machtmissbrauch und eine eklatante Missachtung geeigneter und fairer Geschäftsverhaltensweisen dar", erklärte Amnon Siegel. "Wir werden es Nissan nicht gestatten, durch Manipulation und Arglist auf gesetzwidrige Weise einen zuverlässigen und dedizierten Händler zu eliminieren, und wir freuen uns auf die Gelegenheit, unseren Fall einem Schwurgericht vorzutragen."

Die Sache Trophy Universal City Group, LLC, et al. gegen Nissan North America, Inc., et al., ist am Los Angeles County Superior Court, Fallnummer [anstehend], anhängig.

Über Miller Barondess, LLP:

Miller Barondess, LLP ist eine in Los Angeles ansässige Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf Gerichtsverfahren spezialisiert, darunter Gerichtsverhandlungen, Schlichtungs- und Berufungsverfahren in Kalifornien und den gesamten USA. Die Kanzlei vertritt sowohl Kläger als auch Beklagte in einer breiten Palette von Sektoren, darunter die Branchen Automobil, Verbraucherprodukte, Private Equity, Wertpapiere, Finanzdienstleistungen, geistiges Eigentum, Patente, Lizenzen und Marken, Technologie und Cybersicherheit, Immobilien, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Musik, Sport, Versicherung, Einzelhandel, Umwelt und behördliche Angelegenheiten. Mit einem hohen Ansehen für erfolgreiche Vertretung in zentralen Firmenangelegenheiten ist die Kanzlei häufig damit befasst, kritische Streitpunkte bereits im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung beizulegen. Andere Kanzleien wenden sich an Miller Barondess, wenn ihre Mandanten ein Team für Prozesse oder Berufungsverfahren benötigen.

