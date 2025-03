Fulda (ots) -Fakt ist: Der Mittelstand hat sich zu lange auf Empfehlungen, persönliche Netzwerke und Bestandskunden verlassen. Doch die Spielregeln haben sich geändert - und 2025 könnte über Wachstum oder Stillstand entscheiden. Potenzielle Kunden informieren sich heute online und wer hier nicht präsent ist, existiert schlichtweg nicht. Als IT-Spezialist und Experte für strategisches Marketing kennt Artur Gilbert die Herausforderungen des digitalen Wandels. Mit Brandwork entwickelt er daher professionelle Webdesigns und einen authentischen Markenauftritt, der Vertrauen schafft, Nachfrage generiert und sich von der Konkurrenz abhebt. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.Noch vor 10 oder 20 Jahren brauchten mittelständische Unternehmen kaum aktiven Vertrieb: Aufträge kamen regelmäßig rein, langfristige Kundenbeziehungen sorgten für stabile Umsätze. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die wirtschaftliche Lage bringt immer mehr Bestandskunden zum Absprung - und die Neukundengewinnung wird zur Notwendigkeit. Doch wo sind diese neuen Kunden? Die Antwort liegt ganz einfach darin, dass sich 80 bis 90 Prozent potenzieller Kunden zunächst online informieren, bevor sie einen Anbieter in Betracht ziehen. Wer hier nicht digital sichtbar ist, wird von seiner Zielgruppe schlicht übersehen und spielt seiner Konkurrenz in die Karten, ohne es überhaupt zu merken. "Viele Mittelständler bieten zwar hervorragende Leistungen, aber sie kommunizieren ihren Mehrwert nicht aktiv nach außen. Das führt dazu, dass Kunden sich für den Anbieter entscheiden, der professioneller auftritt - selbst wenn er das schlechtere Angebot hat", warnt Artur Gilbert, Gründer der Brandwork Branding & Marketing GmbH. "Wer nicht auf dem Radar potenzieller Kunden ist und die Chancen der Digitalisierung nicht nutzt, darf sich nicht wundern, wenn er keine neuen Anfragen erhält. So hart es klingt.""Wer also nicht hinter der Konkurrenz zurückbleiben will, muss in Sachen Branding umdenken und sein Angebot offen nach außen kommunizieren", so der Experte. Genau dabei unterstützt Artur Gilbert seine Kunden: Dank maßgeschneiderter Strategien identifizieren die Experten die Alleinstellungsmerkmale ihrer Kunden und verpacken diese in einem professionellen und strategischen Online-Auftritt. Das Ergebnis: Ihr Unternehmen generiert dadurch nicht nur deutlich mehr Kundenanfragen und zieht qualitative Mitarbeiter an, sondern verschafft sich vor allem einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.Eine veraltete Webseite kostet mehr als nur Klicks - sie kostet UmsatzDie Realität: Viele mittelständische Unternehmen haben eine Website, die seit fünf oder mehr Jahren nicht aktualisiert wurde. Das Problem dabei ist, dass diese Seiten oft unübersichtlich sind, keinen klaren Mehrwert bieten und Kunden nicht zur Kontaktaufnahme anregen. Besucher klicken weiter zur nächsten Seite in der Suchmaschine - und entscheiden sich für die Konkurrenz, die sich besser präsentiert. "Die Website ist die Schaltzentrale der digitalen Präsenz - sie muss verkaufen. Eine ansprechende Gestaltung allein reicht jedoch nicht aus", betont Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH. "Stattdessen braucht es klare Marketingbotschaften, vertrauensbildendes Branding und verkaufspsychologische Inhalte, um aus Besuchern zahlende Kunden zu machen."Entscheidend dabei ist, sein Angebot klar auf den Punkt zu bringen, Mehrwert zu vermitteln, Vertrauen zu schaffen und zum Kontakt anzuregen. Und genau das macht Artur Gilbert seit über acht Jahren für seine Kunden: Er präsentiert sie als attraktive Dienstleister und Arbeitgeber und macht die Unternehmen so zur Anlaufstelle Nr. 1 in ihrer Branche und Region. Dazu setzt er auf verkaufspsychologisches Webdesign und den gezielten Markenaufbau in den sozialen Medien, um den Mittelstand digital optimal aufzustellen. Artur Gilbert hat bereits mehr als 150 Projekte für Bestandskunden umgesetzt und eine effektive Onlinepräsenz für sie geschaffen, die sowohl zur Umsatzsteigerung als auch zur Rekrutierung neuer Spitzenkräfte beigetragen hat.Mit maximaler Markensichtbarkeit erkennt Ihre Zielgruppe Sie als Problemlöser, den sie brauchtUm die besten Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen, setzt sich Artur Gilbert mit seinem Team von Brandwork intensiv mit den spezifischen Bedürfnissen und Zielen seiner Kunden auseinander. So entwickeln die Experten individuelle, digitale Strategien, die nicht nur Sichtbarkeit schaffen, sondern auch überzeugen und verkaufen. "Unsere Kunden schätzen besonders unsere strukturierten und transparenten Prozesse", berichtet er. "Schließlich werden sie in jedem Schritt des Prozesses mitgenommen. Am Ende entsteht so eine Markenidentität, die authentisch ist - der Schlüssel zum digitalen Erfolg."Das bestätigen auch die zahlreichen zufriedenen Kunden, die bereits von Artur Gilberts Strategien profitieren konnten. "Einer unserer bemerkenswertesten Erfolge war die Wiedereinführung einer Marke für einen Kunden im Investmentbereich", erinnert er sich. "Wir haben zunächst die Markenwerte klar definiert und anschließend die visuelle Identität sorgfältig umgesetzt." Dadurch konnten die Experten eine solide Basis für die zukünftigen Marketingaktivitäten des Kunden schaffen, die in kürzester Zeit zu signifikanten Umsatzsteigerungen führte."Unser Ziel ist es, noch mehr mittelständische Unternehmen digital sichtbar und wettbewerbsfähig zu machen", sagt Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH abschließend. "Mit durchdachten Strategien und starkem Branding verschaffen wir ihnen den entscheidenden Vorsprung - jetzt und in Zukunft. Die Digitalisierung ist unverzichtbar und wer nicht handelt, schießt sich selbst ins Aus."Sie möchten nicht länger für Ihre Kunden unsichtbar sein und sich endlich gegen die Konkurrenz durchsetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH (https://brandwork.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch!Pressekontakt:Brandwork Branding & Marketing GmbHArtur GilbertE-Mail: info@brandwork.deWebseite: https://brandwork.de/Original-Content von: Brandwork Branding & Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179105/6000604