Berlin (ots) -Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) bietet beim 13. Bundesfachkongress am Donnerstag, 22. Mai 2025, in Berlin einen wertvollen Blick auf aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Feuerwehrwesen. "Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von der geballten Expertise zu einer Vielzahl an Themen, die die Feuerwehren heute bewegen!", wirbt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse.Die Veranstaltung startet mit einem starken Impuls: Dr. Hans-Jürgen Völz, Mitglied der Bundesgeschäftsleitung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft BVMW e.V., veranschaulicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Wirtschaft. Den Mittelstand als Fundament der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands und die ehren- und hauptamtlichen Feuerwehren in Deutschland verbindet eine lange und vertrauensvolle Basis, die auf gegenseitigem Respekt und unermüdlichem Einsatz beruht: Daher wird im Anschluss auch eine gemeinsame Kooperationserklärung auf Spitzenebene unterzeichnet.Von mangelndem Respekt gegen Einsatzkräfte und Missachtung der wichtigen Rolle in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben zeugt der Vortrag zu Bedrohungslagen im Feuerwehr- und Rettungsdienst, in dem Dr. Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr aus der Bundeshauptstadt berichtet. Der Deutsche Feuerwehrverband hat zu diesem Thema mit seiner bundesweiten Umfrage zum Thema "Gewalt gegen Einsatzkräfte" erstmals belastbares Zahlenmaterial geliefert. Nicht nur bei Angriffen, auch im "normalen" Feuerwehreinsatz müssen Führungskräfte Entscheidungen treffen - doch wie geschieht dies? Mit den Herausforderungen zwischen sofortigen Entscheidungen und strategischem Handeln und damit den Grundlagen der Strategie im Einsatzfall beschäftigt sich Christian Emrich, Fachbereichsleiter Feuerwehr und Rettungsdienst im Regierungspräsidium Freiburg.Ein Thema, das dem Deutschen Feuerwehrverband schon lange am Herzen liegt, ist die Basis jeglicher Feuerwehrtätigkeit: Im Rahmen des Bundesfachkongresses gibt es ein Update zu den lange erwarteten Novellierungen der FwDV/DV 2 und 100. Ben Bockemühl und Matthias Bunzel, die Leiter der entsprechenden Projektgruppen, stellen die Änderungen der Dienstvorschriften vor. Der Titel ihres Vortrags, "Veränderungen stehen vor der Tür - lassen wir Sie zu?!", zeigt, welch große Hürden eine Novellierung zu überwinden hat. Der folgende Vortrag befasst sich mit einem Einsatzbereich, der durch die Folgen des Klimawandels mittlerweile für jede Feuerwehr in Deutschland präsent ist: Vegetationsbrandbekämpfung. Dr. Ulrich Cimolino, Vorsitzender des DFV-Arbeitskreises Waldbrand, stellt vor, wie Deutschland aktuell aufgestellt ist und wo die Probleme liegen."Wie können Feuerwehren sich für Einsätze mit Elektromobilität ausbilden lassen?" - auch diese Frage brennt vielen Feuerwehr-Führungskräften unter den Nägeln. DFV-Fachberater Jochen Schäfer wird daher das neue Kompetenzzentrum Elektromobilität vorstellen und dessen Bedeutung für die Zukunft der Feuerwehr erläutern. Abschließend zeigt sich, welche Bedeutung die einzelne Person beim Motto "Feuerwehr = Mensch + Technik" hat: Pastor Frank Waterstraat sucht mit seinem Vortrag unter dem Titel "Der Mensch im Mittelpunkt - Führen als eine Kunst mit Verantwortung für den Menschen" die Verbindung von Ethik und Führung.Der DFV-Bundesfachkongress bietet nicht nur umfassende fachliche Fortbildung, sondern zudem die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch auf dem "Markt der Möglichkeiten". Hier werden innovative Lösungen von Marktführern in Feuerwehrtechnik und -taktik präsentiert, die als Mitglieder im DFV-Förderkreis einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Verbandsarbeit leisten. Die Veranstaltung in Berlin-Mitte (Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin) bietet nicht nur Fachvorträge, sondern auch Raum für Networking und den Austausch von Best Practices. Die Tagungspauschale beträgt pro Person 139 Euro. Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/.