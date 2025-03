Der DAX orientierte sich auch am gestrigen Donnerstag nach unten und gab dabei weitere 0,7% auf einen Endstand bei 22.679 ab. Rückblick: Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch (-1,2%) konnten die heimischen Blue Chips gestern ebenfalls keine positiven Akzente setzen. Bei 22.574 Punkten per Abwärts-Gap in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...