Gold zählt weiter zu den größten Gewinnern in den aktuellen Krisenzeiten. Und die Rekordjagd des Edelmetalls könnte sich aus einem einfachen Grund noch fortsetzen. Gold ist derzeit nicht zu stoppen. Der Preis für das Edelmetall stieg am Freitagmorgen bis auf 3.082 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) und baute damit die Gewinne in dieser Woche auf knapp zwei Prozent aus. Nach zahlreichen Rekorden kostet eine Unze inzwischen rund 42 Prozent mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...