USD/CAD bleibt über 1,4300 vor den US-PCE-Inflationsdaten für Februar und den kanadischen Monats-BIP-Daten für Januar - US-Präsident Trump wird am 2. April reziproke Zölle ankündigen - Am Mittwoch verhängte Trump einen pauschalen Zoll von 25% auf alle in die USA importierten Autos - Das USD/CAD-Paar steigt während der europäischen Handelsstunden ...

