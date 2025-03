Wird HEUTE der Silver Squeeze ausgelöst? - Alle Augen auf Silber

Bereits am Freitag, dem 28. März, zeigte sich eine erste bemerkenswerte Entwicklung am Silbermarkt: Der Silberpreis durchbrach erstmals seit 13 Jahren deutlich die wichtige Widerstandszone zwischen 34 und 35 US-Dollar je Unze. Analyst Jesse Colombo sprach daraufhin von einem technischen Meilenstein, der eine neue Phase im Silber-Bullenmarkt einleiten könnte.



Laut Colombo sei das Überschreiten der 35-Dollar-Marke ein bedeutendes charttechnisches Signal, das durch ungewöhnlich hohe Handelsvolumina begleitet wurde. Dennoch bleibt er vorsichtig: Erst wenn sich der Silberpreis nachhaltig über dieser Marke hält, sei ein tatsächlicher Trendwechsel bestätigt.

Chart zeigt Ausbruch über die Marke von 35 US-Dollar - begleitet von wachsender Marktaktivität

Silver Squeeze heute? Alle Augen auf dem Silbermarkt

Der heutige "Buy Silver Day" stellt den bisherigen Höhepunkt der SilverSqueeze-Bewegung dar. Die Aufmerksamkeit erreicht sowohl in sozialen Netzwerken als auch in klassischen Medien ein neues Hoch. Ob daraus ein nachhaltiger Trend entsteht oder lediglich kurzfristige Preisschwankungen resultieren, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass der heutige Tag richtungsweisend für den Silbermarkt sein könnte.



AXINO Capital verfolgt die Entwicklungen rund um den Silver Squeeze mit großem Interesse, betont jedoch erneut: Wir berichten neutral und distanzieren uns ausdrücklich von der Teilnahme an dieser Aktion. Anleger sollten ihre Investitionsentscheidungen nie ausschließlich auf Basis von Internettrends treffen, sondern stets gründlich informiert und risikobewusst handeln.

Silberminen im Fokus: Profiteure eines möglichen Silver Squeeze?

Sollte der sogenannte Silver Squeeze eintreten und die Nachfrage nach physischem Silber massiv steigen, dürften Silberminen in wichtigen Förderregionen - allen voran in Mexiko - verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Insbesondere Unternehmen, die qualitativ hochwertige Silbervorkommen erschließen, könnten in einer solchen Situation erhebliche Vorteile genießen.



Ein Beispiel hierfür ist GoGold Resources. Das kanadische Unternehmen positioniert sich mit seinem Silberprojekt "Los Ricos South" strategisch günstig. Nach vollständiger Produktionsaufnahme könnte dieses Projekt laut dem Management jährlich bis zu 8 Millionen Unzen Silberäquivalent liefern. Bereits heute produziert GoGold mit dem Projekt "Parral" jährlich etwa 1,4 Millionen Unzen Silberäquivalent, was allein im Jahr 2024 zu einem Umsatz von über 36 Millionen US-Dollar geführt hat. Dank solider finanzieller Reserven, einer schuldenfreien Bilanz und guten Chancen auf behördliche Genehmigungen für "Los Ricos" erscheint GoGold für eine mögliche Silberpreis-Rallye gut aufgestellt.



Doch nicht nur etablierte Produzenten könnten von einem Silver Squeeze profitieren. Kleinere Explorationsunternehmen haben in der Vergangenheit häufig besonders sensibel auf steigende Silberpreise reagiert. Solche Aktien zeigten historisch betrachtet oft eine starke Hebelwirkung auf Preissteigerungen des Edelmetalls. Ein passendes Beispiel hierfür wäre Defiance Silver Corp., das sich laut Unternehmensangaben auf aussichtsreiche Silberlagerstätten im mexikanischen Zacatecas-Distrikt konzentriert - eine der bedeutendsten Silberregionen weltweit. Historische Kursverläufe legen nahe, dass Defiance Silver in früheren Silber-Rallyes deutlich stärker gestiegen ist als der Silberpreis selbst.