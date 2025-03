BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Bundesregierung hofft nach den von US-Präsident Donald Trump angekündigten höheren Zöllen auf Autoimporte noch auf eine Verhandlungslösung. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, man setze darauf, in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten zu Einigungen zu kommen, die einen Handelskrieg womöglich abwenden.

Bereits am 3. April sollen Zusatzabgaben von 25 Prozent auf Autoimporte in die USA in Kraft treten, wie Trump angekündigt hatte.

Hebestreit verwies auf Aussagen des geschäftsführenden Kanzlers Olaf Scholz (SPD), der davor gewarnt habe, dass man auf einen falschen Weg einbiege, der am Ende nur Verlierer kenne.

Für Handelspolitik ist die EU-Kommission zuständig. Hebestreit sprach für den Fall der US-Autozölle von entschlossenen Gegenmaßnahmen der EU. Ein Sprecher des geschäftsführenden Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) sagte, der Instrumentenkasten sei sehr breit./hoe/DP/nas