Stuttgart (ots) -Stuttgart. Der Rundfunkrat des SWR hat in seiner Sitzung am 28. März 2025 der Berufung von Michael Eberhard zum Direktor Technik und Produktion für eine dritte Amtszeit zugestimmt.Michael Eberhard ist seit 2016 Technik- und Produktionsdirektor des SWR. Die Direktion Technik und Produktion (TuP) ist eine zentral organisierte Einheit mit standortübergreifenden Verantwortlichkeiten. Die Mitarbeitenden der Direktion stellen die technische Infrastruktur sowie deren Planung und Betrieb für jegliche Ausspielwege des SWR zur Verfügung. Sie sind zuständig für die Herstellung und Produktion multimedialer und formatspezifischer Inhalte - von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Verbreitung.Kai Gniffke, SWR Intendant:"Michael Eberhard hat erkannt, dass die Veränderungen im Mediensektor oft technikgetrieben sind. Deshalb ist er der richtige Kopf zur richtigen Zeit. Seine erneute Berufung zeigt, dass wir mit unserer Arbeit und dem konsequenten Fokus auf Digitalisierung und Vernetzung innerhalb der ARD auf dem richtigen Weg sind. Wir werden den SWR gemeinsam weiter zukunftsfest aufstellen."Michael Eberhard, Direktor Technik und Produktion des SWR:"Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mein Bestes tun, um den SWR weiterhin als maßgeblichen Treiber technischer und technologischer Exzellenz, die zur Förderung unserer Unabhängigkeit unabdingbar ist, innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Medienbranche zu positionieren."Engelbert Günster, Vorsitzender des Rundfunkrats:"Ich freue mich außerordentlich, dass der Rundfunkrat heute Michael Eberhard erneut sein Vertrauen ausgesprochen hat. Mit seiner herausragenden Expertise gelingt es ihm mit großer Umsicht, die technischen Anforderungen der Digitalisierung umzusetzen und damit die Zukunftsfähigkeit des SWR zu sichern. Aber auch im Rahmen der ARD-Strukturreform hat er maßgeblich zur Entwicklung der ARD-Tech-Unit beigetragen und somit den Grundstein für eine noch innovativere und agilere ARD gelegt."Vita Michael EberhardGeboren 1962 in Bruchsal studierte Michael Eberhard Musik mit dem Hauptfach Saxofon an der Hochschule in Karlsruhe. Anschließend absolvierte er ein Toningenieursstudium an der Fachhochschule Düsseldorf. 1991 begann er beim damaligen Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden als Toningenieur. 1997 übernahm er die Aufgabe des Fachbereichsleiters Tontechnik Fernsehen, 2001 die Aufgabe des Fachbereichsleiters Bildtechnik beim mittlerweile fusionierten SWR. Ein Jahr später wurde er Abteilungsleiter der FS-Produktions- und Sendestudios in Baden-Baden. 2005 wechselte er nach Stuttgart, wo er bis September 2015 die Hauptabteilung Technik und Produktion für den Standort Stuttgart leitete. Zum 1. Oktober 2015 übernahm Michael Eberhard als Nachfolger von Bertram Bittel die kommissarische Leitung der Direktion Technik und Produktion. Seit 2016 ist er Direktor Technik und Produktion des SWR.Michael Eberhard ist Mitglied in der Produktions- und Technik-Kommission von ARD, ZDF und Deutschlandradio, der er in der Zeit des ARD-Vorsitzes von 2023 bis 2024 vorsaß, ist SWR-Vertreter im IVZ-Verwaltungsrat sowie Vertreter des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Technical Committee der European Broadcasting Union (EBU), dem er vorsitzt.