Stuttgart (ots) -Stuttgart. Der Südwestrundfunk (SWR) erreicht jeden Tag fast zwei Drittel der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Immer gefragter sind dabei die Online-Angebote des SWR. Die aktuelle, repräsentative Befragung des SWR Trend zeigt, dass der Sender hohes Vertrauen im Südwesten genießt.Stabile Gesamtreichweite als ErfolgsindikatorMit einer seit vier Jahren stabilen Gesamtreichweite von aktuell 62 Prozent bestätigt der SWR seine Rolle als fester Bestandteil im Alltag der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Fast zwei Drittel der Menschen im Südwesten schauen also täglich das SWR Fernsehen, hören ein Radioprogramm des SWR oder nutzen ein Onlineangebot des Senders. "Diese konstante Gesamtreichweite ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Bemühungen, den SWR als verlässliche Informationsquelle und Begleiter zu etablieren", so Kai Gniffke, Intendant des SWR. "Es zeigt, dass wir mit unseren Inhalten und Formaten die Bedürfnisse unseres Publikums treffen."Zulegen konnte der SWR bei der non-linearen Reichweite. 23 Prozent der Baden-Württemberger und Rheinland-Pfälzer nutzen täglich ein Onlineangebot des SWR, also bspw. die SWR Aktuell App, ein Webangebot oder einen Podcast des SWR. Dies verdeutlicht die erfolgreiche Erweiterung des SWR-Angebots über klassische Ausspielwege hinaus und die zunehmende Integration digitaler Formate in die Mediennutzung der Bevölkerung.Vertrauen und Glaubwürdigkeit im FokusIn Zeiten sich verändernder Mediennutzung ist besonders Vertrauen ein hohes Gut. In der repräsentativen Befragung schätzen 78 Prozent der Teilnehmenden die Vertrauenswürdigkeit des SWR hoch ein. 82 Prozent der Befragten sagen, der SWR ist glaubwürdig. "Das erneut hohe Vertrauen der Menschen in den SWR ist ein klarer Beleg für die Qualität seiner Programme", führt Engelbert Günster, Vorsitzender des SWR-Rundfunkrats, aus. "Der Rundfunkrat verfolgt die Entwicklung der Wahrnehmung des SWR in der Bevölkerung aufmerksam und unterstützt, dass der Sender die richtigen Entscheidungen zum Erhalt von Vertrauen und Glaubwürdigkeit trifft."Zielgruppenorientierte TransformationObwohl der SWR in allen Altersgruppen viel genutzt wird, zeigt die Studie, dass die junge Zielgruppe (14-29 Jahre) den SWR kritischer bewertet. Im Vergleich zur Gesamtbefragung sind die Werte hier teilweise niedriger ausgefallen. "Hier setzen wir alle Hebel in Bewegung", erklärt Thomas Dauser, Direktor für Innovationsmanagement und Transformation. "Wir sehen die Zahlen als Ansporn, unsere Angebote für junge Menschen weiter zu verbessern. Unsere Strategie greift: Wir erreichen zuletzt wieder mehr Menschen unter 50 und werden von den Jungen als innovativer wahrgenommen."Bedeutung für die Allgemeinheit und persönliche Relevanz56 Prozent der Befragten geben an, den SWR zu vermissen, wenn er nicht mehr verfügbar wäre, ein Anstieg um 4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023. 67 Prozent sagen, der SWR sei sein Geld wert. Zudem empfinden 81 Prozent den SWR als wichtig für die Allgemeinheit, was die Rolle des SWR als gesellschaftlich relevante Institution unterstreicht.Der SWR Trend wird im Auftrag des SWR von der Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in Heidelberg erhoben. In monatlichen Befragungen beantworten 1.200 Menschen ab 14 Jahren aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Fragen zum SWR.