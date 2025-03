Hamburg (ots) -Im Auftrag der stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Uta-Maria Kuder, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung.Mit seinem einstimmigen Beschluss hat der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks am heutigen Freitag dem Rundfunkrat Frau Sandra Harzer-Kux zur Wahl für das Amt der Intendantin vorgeschlagen. Der NDR Rundfunkrat, der das Wahlrecht für diese Spitzenposition hat, wird voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 04.04.2025 entscheiden.Uta-Maria Kuder, Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates:"Wir freuen uns sehr, dass wir am Ende eines sorgfältig sowie breit angelegten, mehrstufigen und professionell durchgeführten Auswahlverfahrens Frau Harzer-Kux als am besten geeignete Kandidatin dem NDR Rundfunkrat zur Wahl zur neuen Intendantin vorschlagen können. Mit Frau Harzer-Kux kann der NDR eine überzeugende Führungspersönlichkeit und eine kompetente und erfahrene Medienmanagerin gewinnen, die die notwendigen Veränderungen und Weiterentwicklungen des NDR in einem schwieriger werdenden Umfeld beteiligungsorientiert um- und durchsetzen kann. In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn hat sie gezeigt, dass sie einen langen Atem bei der Umsetzung von Veränderungen hat - insbesondere digitaler Veränderungen - und in der Lage ist, sich schnell in komplexe Themen einzuarbeiten. Mit ihrem unverstellten, aber gleichzeitig wertebasierten Blick von außen kann sie dem NDR und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) neue Impulse geben, Chancen entdecken und neu denken."Laut NDR Staatsvertrag hat der Verwaltungsrat für die Wahl der Intendantin bzw. des Intendanten das Vorschlagsrecht. Für die Nominierung ist im Verwaltungsrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Die Intendantin bzw. der Intendant wird vom Rundfunkrat für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Frau Harzer-Kux steht für die Position ab dem 01.09.2025 zur Verfügung.Der amtierende NDR Intendant Joachim Knuth (65) hatte den Aufsichtsgremien des NDR im vergangenen Jahr angeboten, seine Amtszeit um wenige Monate zu verkürzen und Ende August 2025 in den Ruhestand zu wechseln. Damit wird sichergestellt, dass seine Nachfolge früher in wichtige strategische und finanzielle Entscheidungen im NDR und in der ARD - insbesondere solche, die aus dem geplanten neuen Medienstaatsvertrag folgen - eingebunden werden kann.VitaSandra Harzer-Kux, geboren 1972 in Neckarsulm, hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Medien- und Rundfunkrecht an der Universität Hamburg studiert und war danach in einer Medienrechtskanzlei juristisch tätig.1996 schlug sie den Weg der Producerin ein, setzte unterschiedlichste Produktionen für arte und das ZDF um und verantwortete diverse digitale Innovationsprojekte. Schließlich war sie als selbstständige Produzentin, u.a. in Zusammenarbeit mit Fatih Akin, tätig.2007 startete sie ihre 17-jährige Medienlaufbahn beim Bertelsmann Konzern, zunächst als Leiterin der Audio- und Bewegtbildabteilung bei Gruner+Jahr. Später übernahm sie die Position Leiterin Digitale Medien & Video bei G+J Corporate Editors und begleitete bei G+J den Aufbau des digitalen Bereichs.Seit 2016 war sie in der Geschäftsführung des Gruner+Jahr-Tochterunternehmens TERRITORY, das mit knapp 1.000 Mitarbeitenden an sechs deutschen sowie vier europäischen Standorten zu den größten deutschen Agenturgruppen gehört. Im Jahre 2020 übernahm sie die Position der Sprecherin der Geschäftsführung.Zusätzlich war sie von 2021-2022 Mitglied des Executive Boards von Gruner+Jahr und seit 2022 Mitglied der Geschäftsleitung Bertelsmann Marketing Services. Sie hat im Rahmen des Bertelsmann Leadership Programms an Weiterbildungen zu Strategie und Transformation an der Harvard Business School und der Stanford University teilgenommen.Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in Hamburg.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/6001123