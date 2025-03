Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 31. März 2025 Premiere: "Young Gemüse Coach"- Ab 6. April 2025 "Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück!"- Am 8. April 2025 LIVE: "KiKA LIVE präsentiert: Frauen-Fußball-Länderspiel GER-SCO"- Ab 16. April 2025 Kinderfilme zu Ostern bei KiKA streamen- Ab 18. April 2025 "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen"- Ab 28. April 2025 Neue Folgen: "Maari - Abenteuer am Riff"Premiere: "Young Gemüse Coach" (KiKA), ab 31. März 2025Doku-Reihe | für GrundschulkinderDie elfjährige Mira hilft ihrer Mutter auf dem Biohof, wo sie kann. Als Young Gemüse Coach möchte sie gemeinsam mit anderen Kindern zeigen, wie Gemüse angebaut wird und welche leckeren Snacks man daraus zubereiten kann.- Wo schauen? Alle Folgen "Young Gemüse Coach" sind ab 31. März 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Zu jeder Folge gibt es ein einfaches Rezept als PDF zum Download und als Schritt-für-Schritt-Videoanleitung."Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück!" (MDR), 6. April 2025Spielfilm | AD & UT | für Grundschulkinder & PreteensEines ist klar: Alfons Zitterbacke wird als genialer Erfinder und Astronaut das Weltall erobern. Leider sieht das im echten Leben ganz anders aus: Seine Lehrer behandeln ihn unfair, seine Mitschülern hänseln ihn, und sein Vater ist sehr streng. Doch Alfons sieht seine Chance, als er von einem Flugwettbewerb erfährt.- Wo schauen? Der Spielfilm ist ab 6. April 2025 auf kika.de und im KiKA-Player im Stream verfügbar."KiKA LIVE präsentiert: Frauen-Fußball-Länderspiel GER-SCO" und reguläres Tagesprogramm im Stream, am 8. April 2025LIVE Event-Highlight | UT | für die ganze FamilieFußballfieber bei KiKA: Am 8. April 2025 überträgt KiKA von ARD und ZDF das UEFA Women's Nations League Spiel Deutschland gegen Schottland. Kinder kommentieren das Spiel und sind als Stadionreporter vor Ort. Die Live-Sendung startet um 17:30 Uhr bei KiKA und auf kika.de. Parallel dazu finden Kinder und Eltern, die das regulären Tagesprogramm u.a. mit "Die Schlümpfe" (KiKA), "Heidi" (ZDF), "KiKA-Baumhaus" (KiKA) und "Unser Sandmännchen" (rbb/MDR/NDR) suchen, auf kika.de den entsprechenden Eventstream.- Wo schauen? Die Übertragung des Länderspiels startet am 8. April 2025 um 17:30 Uhr bei KiKA und auf kika.de. Zur selben Zeit beginnt der Eventstream mit dem Tagesprogramm auf kika.de.Kinderfilme zu Ostern bei KiKA streamen, ab 16. April 2025Film-Highlights | für die ganze FamilieRund um die Osterfeiertage sind jede Menge Filme bei KiKA im Stream verfügbar. Von der Märchen-Premiere "Die drei goldenen Dukaten" (ab 18. April/ZDF) über Oster-Highlights wie "Die Häschenschule" (ab 20. April/NDR) und "Biene Maja - Das geheime Königreich" (ab 18. April/ZDF) bis hin zu Evergreens wie "Mia and me - Das Geheimnis von Centopia" (ab 16. April/ZDF) und "Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische" (ab 17. April/KiKA).- Wo schauen? Diese und viele weitere Filme sind auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar."Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" (BR), ab 18. April 2025Doku-Film | UT | für GrundschulkinderTobi erhält eine verschlossene Schatzkiste, doch nur ein Mensch hat den Schlüssel: Marina - Weltumseglerin und beste Freundin aus Kindertagen. Doch wo ist sie? Mit der Suche beginnt Tobis bislang größtes Abenteuer, das ihn nach Vietnam, in die Mongolei und nach Brasilien führt.- Wo schauen? Der Doku-Film ist ab dem 18. April 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Neue Folgen: "Maari - Abenteuer am Riff", ab 28. April 2025Animationsserie | UT | für VorschulkinderNeues aus der bunten Unterwasserwelt des Blaubuchtriffs: Maari, Fin und Tuts erleben jede Menge witzige und spannende Abenteuer. Mutproben, Streitigkeiten am Riff oder bunte Feste - es wird nie langweilig. Tentakel, Flosse, Schere - das beste Team der Meere.- Wo schauen? Alle Folgen der 1. und der neuen 2. Staffel sind ab dem 28. April 2025 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App im Stream verfügbar.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. 