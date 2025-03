Hamburg (ots) -NDR Kultur Reporter Torben Steenbuck ist am Freitag, 28. März, in Frankfurt am Main mit dem ersten Platz des Kurt-Magnus-Preises ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gilt als bedeutendster Nachwuchsförderpreis der ARD für junge Radiojournalistinnen und -journalisten."Ich trete an, um die Kultur mit Euch aus dem Elfenbeinturm zu holen", hatte Torben Steenbuck schon in seinem Bewerbungsgespräch für das NDR Volontariat 2018 angekündigt. Laut der Jury wurde dieses Versprechen eindrucksvoll eingelöst - und so wird er dieses Jahr für die Vielfalt der von und mit ihm entwickelten unterschiedlichen Formate im Bereich Kunst und Kultur ausgezeichnet. Dabei stehen zwei besonders im Fokus der Jury-Begründung: der NDR Podcast "Kunstverbrechen" und die NDR Doku-Serie "INSPIRED - Die Kunstchallenge".Aus der Begründung für die Preisvergabe:"Kunstverbrechen" ist nicht nur brillant recherchiert, sondern so spannend erzählt, dass man am liebsten 'binge-listening' betreiben möchte. Torben, Du und Dein Team haben es geschafft, Kunstvermittlung mit echter Ermittlungsarbeit zu verbinden und dabei nicht nur ein Millionenpublikum zu begeistern, sondern vielleicht sogar neue Hinweise in einem Cold-Case zu erhalten. Dabei sind Lenore Lötsch, Deine Kollegin, und Du euch auch nicht zu schade, stundenlang Polizeiakten durchzublättern oder unzählige Gespräche mit Beteiligten und Hinweisgebern zu führen. Damit nicht genug: Du machst nicht nur Podcasts, sondern führst auch Regie, wie in Deinem Regie-Debut "INSPIRED - Die Kunstchallenge". Spielerisch und visuell auf hervorragendem Niveau kombinierst Du die Arbeit von zeitgenössischen Künstlern und das Wissen um einen Klassiker der Kunstgeschichte, miteinander - Cranach der Ältere trifft auf Electro Pop und Visual Reality."NDR Programmdirektorin Ilka Steinhausen: "Wir sind sehr froh, dass Torben Steenbuck seit fünf Jahren Teil des Teams von NDR Kultur ist. Er hat ein gutes Gespür dafür, wie sich Inhalte für neue Zielgruppen spannend aufbereiten lassen. Außerdem ist er ein echter crossmedialer Teamplayer, der sich vor und hinter dem Mikrofon oder der Kamera wohlfühlt. Ein vielfältiges Talent - als Reporter, Host und Distributionsmanager. Mit seiner Arbeit erfüllt er einen wichtigen Teil des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags und sorgt im wahrsten Sinne des Wortes für einen Kulturwandel. Jetzt wird seine Arbeit zu Recht gewürdigt - meinen herzlichen Glückwunsch!"Torben Steenbuck (32) absolvierte 2020 sein journalistisches Volontariat beim NDR. Seitdem ist er als crossmedialer Reporter, Autor und Regisseur für den Programmbereich Kultur des NDR, NDR Info, das Erste und arte tätig. Seit diesem Jahr hat er die Rolle des Entwicklungskoordinators und Head of Podcast im Programmbereich Kultur inne. Er studierte Politikwissenschaften an der Universität Hamburg und machte seinen Master in Journalistik und Kommunikationswissenschaft, ebenfalls in Hamburg.Der Kurt-Magnus-Preis wird alljährlich von der Dr.-Kurt-Magnus-Stiftung verliehen. Die Stiftung fördert qualifizierte Nachwuchskräfte des deutschen Hörfunks. Die Federführung für die Preisverleihung liegt beim Hessischen Rundfunk, bei dem Dr. Kurt Magnus bis zu seinem Tod 1962 Vorsitzender des Verwaltungsrats war.Sowohl "Kunstverbrechen" als auch "INSPIRED - Die Kunstchallenge" sind weiter zu hören und sehen:https://www.ardaudiothek.de/sendung/kunstverbrechen-true-crime-meets-kultur/10824841/https://ots.de/7ITQyPFotos von der Preisverleihung unter www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6001308