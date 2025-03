© Foto: DALL*E

Es gibt ein Ende für Nvidias jüngste schwierige Phase, und das bedeutet, dass jetzt eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit für den KI-Liebling bestehen könnte, so die Bank of America."Wir glauben, dass die Aktie eine besonders attraktive Gelegenheit für eines der einzigartigsten und hochwertigsten Tech-Unternehmen darstellt, das die größten und am schnellsten wachsenden weltweiten Trends anführt", schreibt Analyst Vivek Arya in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Kaufempfehlung der Bank und das Kursziel von 200 US-Dollar pro Aktie bedeuten ein Aufstiegspotenzial von fast 76 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Die Aktien sind bisher im Jahr 2025 um mehr als 15 Prozent gefallen. Der März …